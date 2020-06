Απίστευτα πειθαρχημένο social-distancing οπαδών στις εξέδρες!

Στην εποχή του κορονοϊού το ποδόσφαιρο και η ζωή αλλάζουν ολοκληρωτικά και αυτό έγινε απόλυτα κατανοητό από την εικόνα που αντίκρισε ο κόσμος από γήπεδο στη Δανία.

Πιο συγκεκριμένα, σε ματς της Χόρσενς με τη Ράντερς (0-0), ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο φρόντισε για την υγεία του, διατηρώντας αποστάσεις ασφαλείας στις εξέδρες!

Δείτε την εικόνα:

My cousin lives in Denmark and he’s at the footie today. Socially distanced crowd… pic.twitter.com/BmIfxJg01N

— Gareth Roberts (@robbohuyton) June 20, 2020