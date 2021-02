Απαγόρευση κυκλοφορίας: Έρχεται και νέο ωράριο για καταστήματα και Σούπερ Μάρκετ

Προ των πυλών βρίσκονται νέα αυστηρότερα μέτρα εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων. Η νέα καραντίνα θα οδηγήσει και σε νέο ωράριο για τα καταστήματα αλλά και στα σούπερ μάρκετ αφού θα επιβληθεί περαιτέρω χρονική απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο τραπέζι βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο νόμο Αττικής να ισχύει νωρίτερα από τις 9 και ο περιορισμός στις μετακινήσεις. Αντίστοιχο θα είναι και το κλείσιμο των καταστημάτων αλλά και των μάρκετ που μπορεί να γίνεται ακόμα και στις 6 το απόγευμα!

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτό που εξετάζεται είναι ο τρόπος περιορισμού της κατάχρησης συγκεκριμένων κωδικών στο 13033.

Στο ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά και συνολικά τα καταστήματα του λιανεμπορίου αλλά και να κλείνουν από τις 17:00 στην Αττική, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού, σχολίασε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να σκέφτομαι το κλείσιμο του λιανερμπορίου». Παράλληλα, ο κ. Σταμπουλίδης αναφέρθηκε στις μεθόδους click away και click inside καθώς και την απόφαση για επιβολή προστίμων στο take away.

Μιλώντας στο Mega, σχετικά με το ενδεχόμενο τα καταστήματα του λιανεμπορίου στην Αττική να κλείνουν από τις 17:00, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου ανέφερε ότι οι συνθήκες στην Αττική είναι διαφορετικές από τις επαρχιακές πόλεις, σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως η εργασία. Παράλληλα, πρόσθεσε, συνολικά για τη λειτουργία των καταστημάτων: «Προσπαθούμε να κρατήσουμε ενεργό τον πνεύμονα της λιανικής πώλησης γιατί χρηματοδοτεί τα οικονομικά του κράτους και το κράτος καλύπτει διάφορες δαπάνες».

Βέβαια τι θα γίνει αν τελικά αλλάξει η απαγόρευση κυκλοφορίας και πάει από τις 6 το απόγευμα;

Σε ερώτηση εάν η αύξηση των κρουσμάτων θα επιφέρει νέο λουκέτο στο λιανεμπόριο, σημείωσε ότι «μια μέρα δεν καθορίζει τις αποφάσεις. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες την πορεία της νόσου και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Να δούμε πως θα πάει η νόσος και αναλόγως θα πράξουμε». Ακόμα, υποστήριξε ότι το click away και το click inside περιόρισαν την κινητικότητα, λέγοντας ότι αν πρέπει να περιοριστεί κι άλλο η κινητικότητα, θα το αποφασίσουν η κυβέρνηση και οι ειδικοί.