Αστυνομικός σέρνει γυναίκα με κρίση πανικού και την πατάει στο κεφάλι (video)

Στις 20 Ιανουαρίου η Μόνα Γουάνγκ φοιτήτρια νοσηλευτικής στον Καναδά έπαθε κρίση πανικού. Ήταν σε επαφή με τον φίλο της ο οποίος βρισκόταν στο Βανκούβερ αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντάει στα μηνύματά του και εκείνος ανησύχησε και επικοινώνησε με τις αρχές για να δει κάποιος αν είναι καλά.

Επί τόπου έφτασε η αστυνομικός Λέισι Μπράουνινγκ για να τσεκάρει αν είναι καλά. Όμως, όπως θα δείτε στο βίντεο είχε άγριες διαθέσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η φοιτήτρια και δεν φαίνονται στο βίντεο όταν μπήκε στο διαμέρισμά της η αστυνομικός άρχισε να την γρονθοκοπεί και να της φωνάζει να σταματήσει να είναι υστερική. Στην συνέχεια όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο η αστυνομικός σέρνει τη νεαρή κοπέλα στον διάδρομο αφού της έχει φορέσει χειροπέδες.

Όταν φτάνει στην είσοδο της πολυκατοικίας, η αστυνομικός περιμένει τους συναδέλφους της και πατάει συνεχώς στο κεφάλι την 20χρονη κοπέλα.

«Περνούσαν άνθρωποι που τους βλέπω καθημερινά και με έβλεπαν στο πάτωμα. Ήταν τόσο ντροπιαστικό», είπε η Γουάνγκ.

Η αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα κρατούσε έναν χαρτοκόπτη και αφού της τον πήρε στην συνέχεια δεν αντιδρούσε αλλά λίγο αργότερα της επιτέθηκε και της φώναζε να την σκοτώσει. Βέβαια, όλα αυτά δεν φαίνονται στην κάμερα.

Η Μόνα Γουάνγκ έχει ιστορικό άγχους αλλά όπως λέει η ίδια οι αρχές αποφάσισαν να την αντιμετωπίσουν σκληρότερα και από τον χειρότερο εγκληματία.

She was brutalized, beaten and humiliated in her own home after her boyfriend called for a “wellness check.” pic.twitter.com/38zlI8nNDl

— In the NOW (@inthenow) June 25, 2020