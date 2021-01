Βιώσιμη Πόλη: Οι πρώτες συναντήσεις εργασίας για το «Living Streets»

Δήμο Κορινθίων

Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

«Living Streets and Citizen Engagement in local energy and climate projects – LIVING STREETS»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες Συναντήσεις Εργασίας με τους 2 Δήμους – Μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, τοκαι το, οι οποίοι επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Οι εν λόγω συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της υλοποίησης του εγχειρήματος στους δύο αυτούς Δήμους.

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση Εργασίας με το Δήμο Κορινθίων, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη συνάντηση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Βασίλης Νανόπουλος, και ο Πρόεδρος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Δημήτριος Καφαντάρης. Σημαντική ήταν η συμμετοχή στελεχών του Δήμου, αλλά και αιρετών, οι οποίοι παρευρέθηκαν στη συνάντηση.