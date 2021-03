Ηλεκτρονικές πωλήσεις κόκκινων δανείων – Εντός του έτους οι πρώτες συναλλαγές

Τη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, δηλαδή τις πωλήσεις κόκκινων μεταξύ των funds, ανοίγει η συνεργασία του ιταλικού ομίλου doValue με τη γερμανική εταιρεία Debitos για την επέκταση της online πλατφόρμας συναλλαγών για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια doLook στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσω της πλατφόρμας επενδυτικά κεφάλαια που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια θα αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερους από 1.200 θεσμικούς επενδυτές από 16 χώρες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Debitos και θα μπορούν να «ανεβάζουν» κόκκινα δάνεια που έχουν ήδη αγοράσει από τις τράπεζες και να μεταπωλούν σε νέους αγοραστές.

Η doValue έχει αγοράσει στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο Cairo αξίας 7 δισ. ευρώ της Eurobank, ενώ συμμετέχει στο διαγωνισμό και για την αγορά του χαρτοφυλακίου Frontier αξίας 6,3 δισ. ευρώ της Εθνικής τράπεζας. Από τη θέση του επενδυτή θα μπορεί πλέον να μεταπουλά κόκκινα δάνεια σε τρίτους διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στη δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων.

Τα κόκκινα δάνεια που έχουν πωληθεί ήδη στην Ελλάδα ανέρχονται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αναφέρονται στα τέλη του 2020 της ΤτΕ σε 39 δισ. ευρώ, αλλά έως τα τέλη του β’ τριμήνου του 2021 αναμένεται να εκτιναχθούν στα 63 δισ. ευρώ, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση τριών ακόμη συναλλαγών και συγκεκριμένα η συναλλαγή Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ της Alpha Bank, οι συναλλαγές Phoenix και Vega αξίας 6,9 δισ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς και η συναλλαγή Frontier αξίας 6,3 δισ. ευρώ της Εθνικής τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες συναλλαγές μεταβίβασης κόκκινων δανείων που έχουν φύγει ήδη από την κυριότητα των τραπεζών σε νέους επενδυτές, θα πραγματοποιηθούν εντός της χρονιάς. Οι συναλλαγές αυτές θα αφορούν σε πρώτη φάση μικρά χαρτοφυλάκια δανείων της τάξης των 50, 100 ή 200 εκατ. ευρώ, αλλά και αυτόνομα επιχειρηματικά δάνεια, δηλαδή τα δάνεια μιας μεγάλης επιχείρησης, που οφείλει αρκετά εκατομμύρια. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των δανείων αυτών, θα μπορούν να κάνουν due-diligence εξ αποστάσεως, ανάλυση του χαρτοφυλακίου, δυνατότητα διαπραγμάτευσης και υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικά. Έτσι η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται on line εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στις μεταβιβάσεις δανείων.

Η doValue, πρώην doBank S.p.A., είναι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές (servicer) στην Ν. Ευρώπη με δραστηριότητα στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακίνητης περιουσίας για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η doValue και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά, διαχειρίζεται σχεδόν 160 δισ. ευρώ περιουσιακών στοιχείων (gross book value), ενώ απασχολεί περίπου 3.200 εργαζομένους. Παρέχει ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών, όπως ειδική διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, UTPs, διαχείριση χαρτοφυλακίων σε αρχικό στάδιο καθυστέρησης (early arrears and performing positions, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (real estate servicing), master servicing, ανάλυση δεδομένων και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η doValue είναι εισηγμένη στο MTA (Mercato Telematico Azionario) υπό την διαχείριση του Borsa Italiana S.p.A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της Altamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε προκαταρκτικά ακαθάριστα έσοδα το 2020 της τάξης των 418 εκατ. ευρώ και EBITDA, (ex non-recurring items) της τάξης των 125 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα η Debitos είναι η κορυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική αγορά χρέους που διευκολύνει τις εταιρείες, τις τράπεζες και τα funds να πουλήσουν δάνεια στην αγορά μέσω της ανοικτής, διαφανούς online πλατφόρμας συναλλαγών που βασίζεται στους πλειστηριασμούς. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση της συνολικής διαδικασίας πώλησης και μπορεί να περιορίσει τον προσδοκώμενο χρόνο διάθεσης στις 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με τους 3 – 6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στην Φρανκφούρτη το 2010 και από τότε έχει κάνει συναλλαγές, επιτυχώς για περισσότερα από 640.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 1.200 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στην Debitos.

