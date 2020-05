Κράτη υπό χρεοκοπία εξαιτίας της πανδημίας – Και πολλά κινδυνεύουν να βρεθούν σε παρόμοια δυσχερή κατάσταση

Υπό το βάρος του διογκωμένου χρέους, τρεις χώρες, η Αργεντινή, το Εκουαδόρ και ο Λίβανος, έχουν φέτος κηρύξει πτώχευση, με τον οίκο αξιολόγησης Fitch να διαβλέπει ότι και άλλα κράτη κινδυνεύουν να βρεθούν σε παρόμοια δυσχερή κατάσταση μέσα στο τρέχον έτος. Μάλιστα, ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η οικονομική κατάσταση χωρών οι οποίες εξαρτώνται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πρώτων υλών, όπως είναι το πετρέλαιο. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNN, ο οίκος αξιολόγησης έχει ήδη υποβαθμίσει το αξιόχρεο 29 χωρών παγκοσμίως, από τις οποίες περίπου οκτώ κινούνται στη βαθμίδα C, φλερτάρουν δηλαδή με τη χρεοκοπία. Οι χώρες που κινδυνεύουν να αθετήσουν την πληρωμή των υποχρεώσεών τους είναι η Γκαμπόν, η Μοζαμβίκη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Ζάμπια. Κινδυνεύουν όμως και κράτη όπως η Σρι Λάνκα αλλά και το Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τη Fitch, το ποσοστό που υποδηλώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας των χωρών με βαθμολογία C διαμορφώνεται κατά τα τελευταία περίπου 25 χρόνια στο 26,5%. Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι χώρες αυτές μπορεί να έρθουν σύντομα αντιμέτωπες με τη χρεοκοπία, αφού συνήθως κηρύσσουν πτώχευση επτά μήνες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεού τους στη βαθμίδα C.

Ενας τέτοιος κίνδυνος όμως φαίνεται να είναι έντονα ορατός, αφού τα τελευταία πέντε χρόνια το ποσοστό χρεοκοπίας των χωρών που έχουν λάβει τη χαμηλότερη αξιολόγηση από τη Fitch έχει ανέλθει στο 38,5%. Αντιθέτως, μόλις πέντε χώρες που υποβαθμίστηκαν στη βαθμίδα C απέφυγαν τελικά τη χρεοκοπία.

Σύμφωνα με το CNN, όσες εξαρτώνται οικονομικά από την εξαγωγή πρώτων υλών είναι πιθανόν να υποστούν καίριο πλήγμα, καθώς εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο παρουσιάζουν τελευταίως σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές τους. Μάλιστα, λόγω της μειωμένης ζήτησης για προμήθεια πετρελαίου, οι τιμές του βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Αυτό, γιατί η καραντίνα υποχρέωσε τις αεροπορικές εταιρείες να παραμείνουν καθηλωμένες στο έδαφος, ενώ πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μείωσαν τις παραγγελίες πετρελαίου αναστέλλοντας ταυτόχρονα την οικονομική τους δραστηριότητα για τουλάχιστον δύο μήνες. Είχε μάλιστα προηγηθεί και ένας πόλεμος τιμών ανάμεσα στη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία, που αποκλιμακώθηκε μετά και την πρόσφατη συμφωνία μείωσης της παραγωγής με σκοπό τη στήριξη των τιμών του «μαύρου χρυσού». Η επέλαση όμως του ιού ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατούσε ήδη μια αναστάτωση στην αγορά.

Από την άλλη, υπάρχουν πετρελαιοπαραγωγοί χώρες που είναι εύρωστες και ικανές να απορροφήσουν τέτοιους κραδασμούς. Αντιθέτως, όσες βρίσκονται σε δυσμένεια αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα και σε αυτά έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη κατάρρευση των τιμών πετρελαίου.

