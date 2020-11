Λάνα Ντελ Ρέι: Διασκεύασε τον ύμνο της Liverpool, «You Never Never Walk Alone» (video)

«You Never Never Walk Alone». Πρόκειται να προβληθεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Reds του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Λάνα Ντελ Ρέι διασκεύασε το τραγούδι που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο μιούζικαλ των Ρότζερς και Χάμερσταϊν Carusel κι έγινε ύμνος της Liverpool όταν το διασκεύασαν οι Gerry & the Pacemakers τη δεκαετία του ’60. Δημοσιεύοντας ένα lo-fi, ασπρόμαυρο βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram της, η Ντελ Ρέι έγραψε στην ανάρτηση: «Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (You Never Never Walk Alone) – accapella. Για το νέο ντοκιμαντέρ για τη Liverpool x @liverpoolfc».

Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το ντοκιμαντέρ με θέμα την πρωταθλήτρια της Premier League παραμένουν άγνωστες, η Λάνα Ντελ Ρέι πρόκειται να κυκλοφορήσει το έβδομο στούντιο άλμπουμ Chemtrails Over the Country Club είτε στις 10 Δεκεμβρίου είτε στις 7 Ιανουαρίου.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ