Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Νέα Γενική Διευθύντρια στο Δήμο Καλαμάτας η Παναγιώτα Κουράκλη – Αλλαγές στις...

Νέα Γενική Διευθύντρια στο Δήμο Καλαμάτας η Παναγιώτα Κουράκλη – Αλλαγές στις θέσεις διοίκησης

Από
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου Καλαμάτας το προσωπικό τοποθετείται σε θέσεις ευθύνης ως εξής:
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δ.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
 
3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β.ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Δ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
 
 
5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δ.ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 
6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β.ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΥΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 

 

 
7.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΡΔΑΣΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 
 
8.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 
Α.ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Β.ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ,ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Γ.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 
 
9.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 
 
10.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Ε.Κ.Ε.)
ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πηγή: https://kalamata.gr/

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ