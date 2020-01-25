Νέα Γενική Διευθύντρια στο Δήμο Καλαμάτας η Παναγιώτα Κουράκλη – Αλλαγές στις θέσεις διοίκησης

|Έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου Καλαμάτας το προσωπικό τοποθετείται σε θέσεις ευθύνης ως εξής:
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ
|1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
|ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
|ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
|ΤΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|Δ.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
|ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
|ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
|ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|Δ.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ
|ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
|ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
|ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
|ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
|ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|Δ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
|ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
|ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
|ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|Δ.ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
|ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
|ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
|ΦΥΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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|7.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΩΝ
|ΚΑΡΔΑΣΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|8.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|Α.ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|Β.ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ,ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
|ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|Γ.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|9.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|10.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
|ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Ε.Κ.Ε.)
|ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πηγή: https://kalamata.gr/
Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Νέα Γενική Διευθύντρια στο Δήμο Καλαμάτας η Παναγιώτα Κουράκλη – Αλλαγές στις...