Ποδόσφαιρο: Με 51 συμμετέχοντες η σχολή UEFA D

Συνολικά 51 άτομα θα παρακολουθήσουν την σχολή UEFA D που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
- Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)
- Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.).
- Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)
- Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)
Είναι τα εξής :
|ΠΑΥΛΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΠΑΤΡΙΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΑΙΤΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΕΡΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|SOUPOULI
|GIORGOS
|MITROV
|ILJO
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΛΙΑΝΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΑΘΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΑΝΕΛΛΟΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΑΡΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΣΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΡΟΥΓΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΠΙΖΙΜΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΓΑΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΕΔΕΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΛΑΜΑΡΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΝΙΝΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΜΗΤΣΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΑΡΧΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΕΡΑΝΗΣ
|ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
|ΜΑΣΤΟΡΕΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΤΟΥΝΤΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΕΚΤΟΡΑΣ
|ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΠΛΕΤΣΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΑΤΣΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ