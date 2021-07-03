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Ποδόσφαιρο: Με 51 συμμετέχοντες η σχολή UEFA D

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Συνολικά 51 άτομα θα παρακολουθήσουν την σχολή UEFA D που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

 

  • Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)
  • Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.).
  • Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)
  • Κυριακή  11 Ιουλίου 2021 (16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.)

Είναι τα εξής : 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SOUPOULI GIORGOS
MITROV ILJO
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΡΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

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