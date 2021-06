Στην κορυφαία ομάδα Volley League 2020-21 ο καλαματιανός Σπύρος Χανδρινός- Στους MVP ο Φρίξος Κωτσάκης!

Μεταξύ των κορυφαίων αθλητών της σεζόν και ο καλαματιανός Σπύρος Χανδρινός ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα του Μίλωνα, ενώ στους mvp της χρονιάς ήταν και ο Φρίξος Κωτσάκης που φορά τη φανέλα της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν.

Τα μέλη της κορυφαία; ομάδας 2020-21 που προέκυψε και ανακοινώνεται σήμερα 14 Ιουνίου 2021 θα βραβευτούν στην εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος 2021-22. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχεί αναδειχτεί και έχει βραβευτεί ο Κώστας Στιβαχτής ως MVP Βίκος Cola της σεζόν 2020-21.

ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

Στη θέση των διαγωνίων ισοψήφισαν ο Έρμανς Έγκλεσκαλνς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) και ο Μπραμ Βαν ντε Ντρις (ΠΑΟΚ) που έλαβαν από 4 ψήφους (8 ήταν οι προπονητές που ψήφισαν). Ως δεύτερο κριτήριο λήφθηκαν οι διακρίσεις των αθλητών μετά από κάθε αγωνιστική. Ο Έγκλεσκαλνς είχε 7 παρουσίες ως καλύτερος διαγώνιος στις αγωνιστικές του πρωταθλήματος έναντι 6 του Βαν ντε Ντρις.

Στη θέση των ακραίων ισοψήφισαν ο Νικολά Μιγιαήλοβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) και ο Κριστιάν Φρομ (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) που συγκέντρωσαν από 4 ψήφους. Τη θέση στην καλύτερα ομάδα πήρε ο Μιγιαήλοβιτς που είχε 7 διακρίσεις στις καλύτερες ομάδες των αγωνιστικών, έναντι 6 του Φρομ. Ο Ζίγκα Στερν (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) έλαβε 5 ψήφους. Επίσης 2 ψήφους έλαβε ο Θανάσης Πρωτοψάλτης (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) και 1 ο Βόγιν Τσάτσιτς (Παναθηναϊκός Α.Ο.).

Στη θέση των κεντρικών ισοψήφισαν ο Αλεξάντερ Όκολιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) και ο Ανδρέας Ανδρεάδης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) πήραν από 3 ψήφους αλλά τη θέση στην καλύτερη ομάδα πήρε ο Όκολιτς που είχε 3 παρουσίες στις καλύτερες ομάδες, έναντι 2 του Ανδρεάδη. Ο Αντρέ Μπράουν (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) πήρε 6 ψήφους. Ο Λούκας Ρανγκέλ (Παναθηναϊκός Α.Ο.) και ο Τάσος Γάτσης (Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας) πήραν από 2 ψήφους.

Στη θέση των λίμπερο ο Δημήτρης Ζήσης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) πήρε 5 ψήφους, έναντι 3 του Μενέλαου Κοκκινάκη (Π.Α.Ο.Κ.).

Στη θέση των πασαδόρων ο Αξέλ Γιάκομπσεν (Παναθηναϊκός Α.Ο.) πήρε 4 ψήφους έναντι 2 ψήφων του Κώστα Στιβαχτή (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) και 2 ψήφων του Κώστα Προύσαλη (Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας).

Στον καλύτερο αθλητή Κ20 ο Σπύρος Χανδρινός (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων) πήρε 7 ψήφους και 1 ψήφο πήρε ο Μάρκου.

Στους καλύτερους διαιτητές ο Νώντας Γεροθόδωρος πήρε 7 ψήφους, ο Χαράλαμπος Παπαδογούλας 4 ψήφους, ο Μανώλης Γεωργιάδης 2 ψήφους και από μία ψήφο Λεμονιά Μουλά, Αλέξανδρος Μυλωνάκης και Στέλιος Παπακοσμάς.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 2020-21 – ΒΕST OF THE BEST 2020-21



Πασαδόρος: Αξέλ Γιάκομπσεν (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Διαγώνιος: Έρμανς Έγκλεσκαλνς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Λίμπερο: Δημήτρης Ζήσης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Ακραίοι: Ζίγκα Στερν (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ), Νικολά Μιγιαήλοβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Κεντρικοί: Αντρέ Μπράουν (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ), Αλεξάντερ Όκολιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Νέος βολεϊμπολίστας Κάτω 20 ετών: Σπύρος Χανδρινός (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Προπονητής: Δημήτρης Καζάζης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Διαιτητές: Νώντας Γεροθόδωρος, Χαράλαμπος Παπαδογούλας

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Δημήτρης Καζάζης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

Δημήτρης Ανδρεόπουλος (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Ιγκόρ Γιούρισιτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

Βαλάντης Μαμάης (Π.Α.Ο.Κ.)

Νίκος Ζαλμάς (Α.Ο.Π.Κηφισιάς)

Σάκης Ψάρρας (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Σωκράτης Τζιουμάκας (Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας)

Άκης Φλαούνας (Ο.Φ.Η.)

ΟΙ MVP ΒΙΚΟΣ COLA ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21

1η αγωνιστική: Χέρμανς Εγκλεσκαλνς [Εσθονία] (Διαγώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

2η αγωνιστική: Βόγιν Τσάτσιτς [Μαυροβούνιο] (ακραίος – Παναθηναϊκός Α.Ο.) – Βράβευση

3η αγωνιστική: Θανάσης Πρωτοψάλτης [Ελλάδα] (ακραίος – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) – Βράβευση

4η αγωνιστική: Ράντκε Μουρίλο [Βραζιλία] (πασαδόρος – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) – Βράβευση

5η αγωνιστική: Φρίξος Κωτσάκης [Ελλάδα] (ακραίος – Α.Ο.Π.Κηφισιάς) – Βράβευση

6η αγωνιστική: Ζίγκα Στερν [Σλοβενία] (ακραίος – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) – Βράβευση

7η αγωνιστική: Κριστιάν Φρομ [Γερμανία] (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

8η αγωνιστική: Νικολά Μιγιαήλοβιτς [Σερβία] (Ακραίος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

9η αγωνιστική: Αντρέ Μπράουν [Καναδάς] (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) – Βράβευση

10η αγωνιστική: Θεολόγος “Άκης” Δαρίδης [Ελλάδα] (λίμπερο – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων) – Βράβευση

11η αγωνιστική: Αντρί Αγκάνιτς [Εσθονία] (Π.Α.Ο.Κ.) – Βράβευση

12η αγωνιστική: Τάσος Γάτσης (Κεντρικός – Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας) – Βράβευση

13η αγωνιστική: Ανδρέας Ανδρεάδης (Κεντρικός – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

14η αγωνιστική: Κώστας Στιβαχτής (Πασαδόρος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ 1-4

1η αγωνιστική: Αλεξάντερ Όκολιτς [Σερβία] (Κεντρικός – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

2η αγωνιστική: Δημήτρης Ζήσης (Λίμπερο – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) – Βράβευση

3η αγωνιστική: Δημήτρης Κομητούδης (Πασαδόρος – Π.Α.Ο.Κ) – Βράβευση

4η αγωνιστική: Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (Ακραίος – Παναθηναϊκός Α.Ο.) – Βράβευση

5η αγωνιστική: Αλέξανδρος Ράπτης (Διαγώνιος – Παναθηναϊκός Α.Ο.) – Βράβευση

6η αγωνιστική: Ιβάν Ράιτς (Διαγώνιος – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) – Βράβευση

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

Α΄ΦΑΣΗ: Νίκος Ζουπάνης (Α.Ο.Π.Κηφισιάς) – Βράβευση

Β΄ΦΑΣΗ: Σπύρος Χανδρινός (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων) – Βράβευση

MVP ΒΙΚΟΣ COLA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-21: Κώστας Στιβαχτής (πασαδόρος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)