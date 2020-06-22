Αρχική ΑΘΛΗΤΙΚΑ Στον 1ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών οι ομάδες της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ

Στον 1ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών οι ομάδες της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ

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sissytriantou
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης για την ανακατανομή των ομίλων Β’ Εθνική και Γ’ Εθνική Ανδρών όπως και στην Α2 Γυναικών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα  τους ομίλους σε Β’ Εθνική και Γ’ Εθνική Ανδρών όπως και στην Α2 Γυναικών μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
Οι εκπρόσωποι της Μεσσηνίας   ΣΚ Καλαμάτα, Δίωνας Κυπαρισσίας και ΣΔΥ Τρίπολης στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, τοποθετούνται στον 1ο όμιλο της κατηγορίας μαζί με Παναχαϊκή, Γλαύκο, Ακρατα, Ερμιόνη, Σφήκα Αμαλιάδος, Αίολο Αγυιάς, Εργοτέλη, ΕΑΠ και  Ηράκλειο.

Στον 1ο όμιλο της Α2 Εθνικής μπάσκετ γυναικών τοποθετήθηκε η μοναδική εκπρόσωπος της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, ομάδα του Άρι Καλαμάτας.

Αναλυτικά οι όμιλοι έχουν ως εξής:

B’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ

ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΟΣ

ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ

ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ

ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΦΗ

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΝΤ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΝΘ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ

ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ

ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ

ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ

ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ

ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

EAΠ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ

ΤΕΛΕΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ

ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ

ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ

ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ

ΚΑΠ

ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΣ ΠΕΡΑ

ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

1ος ΕΣΚΑΒΔΕ

2ος ΕΣΚΑΒΔΕ

3ος ΕΣΚΑΘ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ

ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ

ΔΕΚΑ ΑΣ

ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΣ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚ

ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ

ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ

ΑΟ ΔΑΝΑΟΙ ΑΡΓΟΥΣ

ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΕΣ ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ

ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΣ  ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ.ΠΡ.

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ

ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΣΚΑΒΔΕ

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΣ

ΜΕΝΤ

ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΠΣ ΑΣΠΙΔΑ 2001 ΞΑΝΘΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΚΑΒ. «ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ»

ΣΚ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 99

ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΓΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ

ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ