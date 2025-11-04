10 συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκε χθες (3.11.2025) το πρωί, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης:

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -30- άτομα, προσήχθησαν -13- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -10- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για ναρκωτικά,

άτομα, για ναρκωτικά, -3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -3- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κκάνναβης και ηρωίνης καθώς και -5- ηχεία.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.