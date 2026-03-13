15 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Ο καταναλωτής σε πίεση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου), η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας αναδεικνύει τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δράσης της στον τομέα των καταγγελιών και της ρύθμισης των οφειλών των μελών της κατά έτος 2025 καθώς και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, ο καταναλωτής βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές προκλήσεις: ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, στεγαστική κρίση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Παραπλανητικές και Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Στη μελέτη διαχείρισης των καταγγελιών της ΕΕΚΕ για το 2025 την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος υπήρξε ο πιο προβληματικός για τους καταναλωτές (59,27%). Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν ο καταγγελίες για προϊόντα και υπηρεσίες (17,45%) αλλά και καταγγελίες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (6,55%). Ακολουθούν οι καταγγελίες στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών με ποσοστό 4,73% καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με ποσοστό 4,36%. Μικρότερο είναι το ποσοστό των καταγγελιών για τα ακίνητα (1,45%), για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με ίσο ποσοστό 1,09% και τέλος για τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης με ποσοστό 0,37%.

Ρύθμιση Οφειλών και «Κόκκινα» Δάνεια

Η καθημερινότητα χιλιάδων νοικοκυριών εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις δυσλειτουργίες στις διαδικασίες ρύθμισης και εύρεσης βιώσιμων λύσεων για τους οφειλέτες.

Σύμφωνα με τη μελέτη για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για το 2025, οι οφειλές των καταναλωτών που απευθύνθηκαν στην ΕΕΚΕ, σε τραπεζικά ιδρύματα και συναφείς χρηματοοικονομικές εταιρείες της δευτερογενούς αγοράς, στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, είναι συνολικού ποσού ύψους 24.227.333,53 €. Η ΕΕΚΕ προχώρησε σε διμερή διαπραγμάτευση για ποσό οφειλών ύψους 3.250.223,90 €, από το οποίο, ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το 70,83%, δηλαδή ποσό ύψους 2.302.128,47 €, ενώ επετεύχθη οριστική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 29,17% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 948.095,43€.

Η Στεγαστική Κρίση ως Κοινωνικό Ζήτημα

Η στεγαστική κρίση οδηγεί σε ασφυξία τους εργαζόμενους καταναλωτές. Η διαρκής αύξηση των ενοικίων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσιτής κατοικίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.

Η ΕΕΚΕ υποστηρίζει την ανάγκη για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη ως κοινωνικού δικαιώματος, με ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοινωνικά δίκαια μέτρα για τη στήριξη των πολιτών μέσα από έξι παρεμβάσεις:

Αύξηση της προσφοράς κατοικιών μακροχρόνιας ενοικίασης μέσω φορολογικών κινήτρων και ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης. Υποβοήθηση της επαναγοράς κατοικίας από πολίτες που έχασαν το σπίτι τους λόγω πλειστηριασμών. Αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ για φοιτητές, υπερήλικες και εργαζόμενους εκτός έδρας. Ενίσχυση της κατασκευής προσιτών νεόδμητων κατοικιών μέσω οικοδομικών συνεταιρισμών. Αξιοποίηση μεγάλων αστικών διαμερισμάτων μέσω συγκατοίκησης ειδικών ομάδων. Εξισορρόπηση μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, με εφαρμογή αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή δεν είναι μια συμβολική επέτειος. Είναι υπενθύμιση ότι:

Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται ουσιαστικά.

Η αγορά οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η Πολιτεία έχει ευθύνη για τη διασφάλιση μιας δίκαιης αγοράς κ υγιούς ανταγωνισμού.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παρεμβαίνει θεσμικά, στηρίζει τους καταναλωτές και διεκδικεί ένα δίκαιο και βιώσιμο καταναλωτικό περιβάλλον.