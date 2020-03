2 ειδικοί δίνουν τις συμβουλές τους για το πώς να ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ (video)

Τα σούπερ μάρκετ είναι τα μόνα καταστήματα στις περιοχές που έχει επιβληθεί lockdown λόγω κορωνοϊού τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε, βέβαια, να συνεχίζουμε να κάνουμε τα ψώνια μας σε αυτά με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και πριν. Το Business Insider μίλησε με δύο ειδικούς και εξασφάλισε χρήσιμα τιπς για το πώς να ψωνίζετε με ασφάλεια στα σούπερ μάρκετ. Ο Δρ Eric Cioe-Peña είναι διευθυντής παγκόσμιας υγείας στο Northwell Health και βοηθός καθηγητής στο Donald και Barbara Zucker University of the University of Medicine.

Shutterstock

Κορωνοϊός: Στο σούπερ μάρκετ πρέπει να κρατάμε απόσταση

Η Cioe-Peña ξεκίνησε σημειώνοντας την αξία της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παρόλο που τα σούπερ μάρκετ θεωρούνται καταστήματα ζωτικής σημασίας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούμε σε αυτά τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Επειδή οι άνθρωποι νιώθουν τα σούπερ μάρκετ σαν έναν ζωτικό χώρο, κουτουλάνε πάνω σε ανθρώπους, μιλάνε μαζί τους, είναι κοινωνικοί. Πρέπει να κατανοήσουν ότι το γεγονός ότι τους δίνεται άδεια για να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει ότι τους δίνεται άδειες για κοινωνικότητες. Πρέπει να συνεχίσουν να αποφεύγουν τους ανθρώπους», τονίζει ο Cioe-Peña.

Shutterstock

Κορωνοϊός: Προτιμήστε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ να γίνονται ντελίβερι

Ο Δρ Jaimie Meyer είναι βοηθός καθηγητής ιατρικής και βοηθός κλινικός καθηγητής νοσηλευτικής στην Ιατρική του Yale. Ο Meyer προτείνει να γίνεται ντελίβερι από το σούπερ μάρκετ ή παραλαβή των προϊόντων, κατόπιν παραγελίας στην είσοδο του καταστήματος.

«Φροντίστε να δώσετε ένα καλό φιλοδώρημα στον άνθρωπο που θα σας φέρει τα προϊόντα στο σπίτι σας», τονίζει ο Meyer. «Γύρισαν όλο το σούπερ μάρκετ για να βρουν το παγωτό που παραγγείλατε. Ιδανικά, δώστε τους το τιπ ηλεκτρονικά για να μην πιάσετε στο χέρι σας λεφτά ή και την πιστωτική σας κάρτα. Ζητήστε παράδοση χωρίς επαφή, να σας αφήσει τα προϊόντα στην πόρτα και μόλις φύγει να τα παραλάβετε.

Ο Meyer τόνισε τη σημασία του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το σούπερ μάρκετ.

Οι δύο κινήσεις ματ για να μην μολυνθείς από κορωνοϊό στο σούπερ μάρκετ

Και οι δύο ειδικοί τονίζουν ότι στο καταστήματα οι δύο πιο ζωτικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ο κάθε πελάτης για να μην μολυνθεί είναι να αποφύγει τους άλλους και να πλύνει τα χέρια του μόλις φτάσει σπίτι του. Επίσης σημαντικό είναι να καθαρίζετε ή να αποφεύγετε επιφάνειες που μπορεί να έχουν αγγίξει πολλοί άλλοι, όπως λαβές καλαθιού αγορών, χερούλια και μηχανές πληρωμής.

«Προσπαθήστε να πάτε σε ώρες που έχει λιγότερο συνωστισμό, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε την κοινωνική απόσταση», δήλωσε ο Meyer. «Εάν μπορείτε σκουπίστε τη λαβή του καροτσιού με ένα μαντηλάκι με χλωρίνη. Αν χρειαστεί να αγγίξετε κάτι που αντιλαμβάνεστε ότι θα το έχουν ακουμπήσει και πολλοί άλλοι, όπως τις λαβές στις πόρτες του καταψύκτη ή τα μηχανήματα πιστωτικών καρτών, καλύψτε το χέρι σας με το μανίκι σας».

«Ζητάμε ακόμα από τους ανθρώπους να διατηρούν απόσταση 2 μέτρων», ανέφερε ο Cioe-Peña. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το αν θα κολλήσουν από το φαγητό τους και αυτό δεν είναι κάτι απολύτως βιώσιμο».

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι η τροφή ή η συσκευασία τροφίμων συνδέεται με τη μετάδοση των ασθενειών», ανέφερε ο Meyer, επικαλούμενος το CDC.

Αλλά ο Meyer συμβουλεύει να πλένουμε τα χέρια μας συχνά καθώς ασχολούμαστε με τα τρόφιμα που μόλις έχουμε αγοράσει από το σούπερ μάρκετ και να ψεκάζουμε και να καθαρίζουμε συχνά μεγάλες επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ γιατί ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει για αρκετές ημέρες σε ορισμένες επιφάνειες.

Ο Meyer είπε επίσης ότι οι ειδικοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πώς ο ιός αντιδρά στις θερμοκρασίες μέσα ψυγεία και καταψύκτες.

Φτιάξτε ειδικό χώρο για να καθαρίζετε τα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ

Ο Cioe-Peña, από την άλλη πλευρά, συνιστά τη δημιουργία ενός χώρου υγιεινής για τα είδη σούπερ μάρκετ και το πλύσιμο κάθε προϊόντος με σαπούνι και νερό.

«Όταν οι άνθρωποι φτάσουν στο σπίτι, πρέπει να καθαρίσουν με ένα πανάκι τις συσκευασίες που μόλις αγόρασαν», ανέφερε ο Cioe-Peña.

Ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα δωματιάκι, όπου καθαρίζει κάθε συσκευασία με νερό και σαπούνι.

«Είναι μάλλον λίγο υπερβολικό, αλλά υπάρχουν κάποιες επιφάνειες όπου ο ιός μπορεί να ζήσει – και στον ιό φαίνεται να αρέσουν περισσότερο με τα πλαστικά και το μέταλλο. Έτσι νομίζω ότι είναι σημαντικό οι πλαστικές συσκευασίες από το σούπερ μάρκετ τις οποίες ενδεχομένως έχουν πιάσει και άλλοι άνθρωποι να τις καθαρίσετε πριν τις βάλετε στο σπίτι σας», τονίζει ο Cioe-Peña.

Ανεξάρτητα από το ποια προσέγγιση οι αγοραστές αποφασίσουν να ακολουθήσουν, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω επιφανειών εάν δηλαδή αγγίξουν μια μολυσμένη επιφάνεια και έπειτα αγγίξουν το πρόσωπό τους. Οι αγοραστές θα πρέπει να πλένουν πάντα τα χέρια τους αφού χειριστούν τα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν απολυμανθεί τα ίδια τα προϊόντα. Ο Meyer συνιστά επίσης να σκουπίσετε το τηλέφωνό σας εάν τον έχετε χρησιμοποιήσει για να γράψετε ένα μήνυμα ή για να δείτε τη λίστα του σούπερ μάρκετ ενώ βρισκόσασταν στο κατάστημα.

www.economistas.gr