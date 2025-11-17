2.000 χρόνια ξυπνητήρια: Από τον Πλάτωνα στους «knocker-uppers» – Η σκοτούρα της πρωινής αφύπνισης

Από τους πρώτους πολιτισμούς που μέτρησαν τη μέρα με τη σκιά και το νερό, έως την εποχή των smartphones, η ανάγκη να ξυπνάμε στην ώρα μας παραμένει η ίδια — μόνο τα μέσα αλλάζουν.

Η ιστορία του ξυπνητηριού είναι, με έναν τρόπο, η ιστορία της ανθρώπινης αγωνίας να τιθασεύσει τον χρόνο. Από τους πρώτους πολιτισμούς που μέτρησαν τη μέρα με τη σκιά και το νερό, έως την εποχή των smartphones, η ανάγκη να ξυπνάμε στην ώρα μας παραμένει η ίδια — μόνο τα μέσα αλλάζουν.

Πριν από 1.300 ακριβώς χρόνια, ο Κινέζος μοναχός, μαθηματικός και αστρονόμος Γι Ξινγκ επιχείρησε να φτιάξει όχι απλώς ένα ρολόι, αλλά ένα μικρό σύμπαν σε κίνηση. Το 725 μ.Χ., δημιούργησε έναν υδροκίνητο μηχανισμό που μετρούσε όχι μόνο τις ώρες αλλά και την κίνηση των πλανητών. Ανά τακτά διαστήματα, φιγούρες-μαριονέτες κινούνταν, γκονγκ ηχούσαν και ο κόσμος ενημερωνόταν πως η μέρα προχωρούσε. Δεν ήταν απλώς μια μηχανή μέτρησης του χρόνου· ήταν ένα πρώιμο ξυπνητήρι, σχεδιασμένο να θυμίζει στον άνθρωπο τη ροή του σύμπαντος — και τη δική του θέση μέσα σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ