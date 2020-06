20/6-12/7 το Quadraginta (40) Open από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Καλαμάτας

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμάτας, στα πλαίσια των επετειακών του εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, προκηρύσσει το QUADRAGINTA (40) OPEN. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες από τις 20 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1η κατηγορία μονά ανδρών (δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και προπονητές).

2η κατηγορία μονά ανδρών.

3η κατηγορία μονά ανδρών.

1η κατηγορία μονά γυναικών.

2η κατηγορία μονά γυναικών.

Διπλά ανδρών.

Διπλά μεικτών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Γήπεδα Τέντας ( Δευτέρα- Τρίτη- Πέμπτη- Παρασκευή 17:30-23:00)

Γήπεδα Παραλίας ( Σάββατο και Κυριακή 17:30-23:00)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1η κατηγορία μονά ανδρών: 1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση

ταμπλό προημιτελικών ή ημιτελικών, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι

αγώνες θα διεξάγονται στα δυο νικηφόρα σετ και σε περίπτωση

ισοπαλίας 1-1 θα παίζεται ένα super tie break των 10 πόντων. Μόνο ο

τελικός θα διεξαχθεί στα δυο νικηφόρα σετ, χωρίς την διενέργεια του

super tie break.

2η κατηγορία μονά ανδρών – 3η κατηγορία μονά ανδρών-1η κατηγορία

μονά γυναικών:

1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση ταμπλό προημιτελικών ή

ημιτελικών, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται

στα δυο νικηφόρα σετ και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 θα παίζεται ένα

super tie break των 10 πόντων.

2η κατηγορία μονά γυναικών: 1η φάση Όμιλοι (round robin), 2η φάση

ταμπλό προημιτελικών ή ημιτελικών, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όλοι οι

αγώνες θα διεξάγονται στο ένα νικηφόρο σετ. Στο 6-6 θα παίζεται ένα

super tie break των 10 πόντων.

Διπλά ανδρών- Διπλά μεικτών: Ταμπλό των 8 ή 16 ανάλογα με τις

συμμετοχές, με σύστημα knock-out. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα

δυο νικηφόρα σετ (6-6 tie-break των 7 πόντων) με το σύστημα NO-AD

και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 θα παίζεται ένα super tie break των 10

πόντων.

Sign in : Ως Sign in ορίζεται το ποσό των 20 ευρώ για μια κατηγορία + 5

ευρώ για επιπλέον κατηγορία διπλών. Όσοι συμμετέχουν μόνο στα διπλά

ως Sign in ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ. Τα χρήματα θα καταβάλλονται

πριν από τον πρώτο αγώνα για κάθε αθλητή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα μονά θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 20:00. Αμέσως μετά θα γίνει δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη

Παραλία.

Για τα διπλά οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Τετάρτη 24/6 και ώρα 20:00. Αμέσως μετά θα γίνει δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη Παραλία.

Σημ: Κατά την δήλωση συμμετοχής να αναφέρονται οι ώρες και ημέρες κολλήματος.

Τηλέφωνα Γραμματεία Ομίλου 27210-20553 Δευτέρα-Παρασκευή 17:30-21:30.

Σταυριανέας Πάνος 6945870353

Καρνούσκος Γιώργος 6936764812

Υπεύθυνοι Αγώνων

Καρνούσκος Γιώργος

Πανταζόπουλος Σάκης

Παπαγιαννόπουλος Άρης

Σταυριανέας Πάνος