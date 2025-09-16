20 με 28 Σεπτεμβρίου η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας

Δελτίο Τύπου

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διοργάνωση της 1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας, ενός νέου πολιτιστικού θεσμού με επίκεντρο την τέχνη της φωτογραφίας, την καλλιτεχνική έκφραση και τη διεθνή δημιουργική ανταλλαγή.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με εκθέσεις, διαλέξεις, workshops και ανοιχτές συζητήσεις.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, ενώ επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης είναι ο Jean-Marc Barr, ηθοποιός, σκηνοθέτης και φωτογράφος.

Στη Συνάντηση συμμετέχουν 17 δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με φωτογραφικές ομάδες και λέσχες από όλη τη χώρα, προσφέροντας ένα πλούσιο και πολυφωνικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τη φωτογραφία ως σύγχρονο μέσο αφήγησης, πολιτιστικής σύνδεσης και δημιουργικής έκφρασης.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η οργανωτική επιμέλεια των εκδηλώσεων ανήκει στην Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ. με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέγας χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ 3 και η ΕΡΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Την υλοποίηση της 1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας στήριξαν οι:

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Μεταφορική Σπουργίτης

ELITE CITY RESORT

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Εστιατόριο ΑΦΡΑΛΑΤΟ.

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Μεσσηνιακή Αμφικτυονία

Εκδόσεις Κόκκινο

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Φωτογράφος

ΒΕΣΤ TV

Μεσόγειος TV

Ελευθερία

Θάρρος

City FM

Κανάλι 20

Δίαυλος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Βασιλικόν, Νόστος, Vista Marina, REX

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Akti Kuzina, Παλιακόν, Θίασος, Στου Κώστα, Μουριά, Νικήτας, Marina Garden, Του Παππά, Πειρασμός, Χρόνης Χρονόπουλος Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΣ», Reign Lab – Dimitriadis S.A.

Η Φ.Ο.ΚΑΛ., με συνεπή παρουσία στον χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και της πολιτιστικής δράσης, ενισχύει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία τον ρόλο της Καλαμάτας ως σημείο αναφοράς στον σύγχρονο πολιτισμό και τη διεθνή δημιουργική κοινότητα.

Η Είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη .

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Τελετή Έναρξης

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00 π.μ.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Σύγχρονη Φωτογραφία και οι Προκλήσεις της Τέχνης και της Τεχνολογίας» με τη συμμετοχή των Γιώργου Αρβανίτη, Jean-Marc Barr, Λουκά Βασιλικού, Βασίλη Μακρή και Μάριου Λώλου.

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Ομιλία από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Γιώργο Αρβανίτη

Ομιλία του επίσημου καλεσμένου Jean-Marc Barr

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Διάλεξη του Βασίλη Μακρή, «Φωτογραφία Σκηνής – Τιμώντας τον Γιώργο Αρβανίτη»

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Προβολή ταινίας: «Το Αλάτι της Γης» σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Διάλεξη του Γιάννη Λάριου, «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή»

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο Εμβληματικός Αετός της Μεσογείου»

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης»

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00 π.μ.

Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Φωτογραφία»

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο» με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, 7:00 μ.μ.

Τελετή απονομής βραβείων, φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας, “Φως και σκιές”

Μουσική συναυλία με την μαθητική μπάντα «SURF IN BLACK»

Τελετή λήξης

Εκθέσεις