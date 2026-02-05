Εκδηλώσεις μνήμης για την 8η Φεβρουαρίου 1944 στην Καλαμάτα (video)

Ο Δρ. Αριστομένης Συγγελάκης, Πανεπιστημιακός και Συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ΄΄Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, σε μια βαθιά συγκινητική και αποκαλυπτική συζήτηση. Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για τη “ματωμένη” 8η Φεβρουαρίου 1944 στην Καλαμάτα, ο κ. Συγγελάκης ανέλυσε το ιστορικό βάρος της θυσίας των 149 εκτελεσθέντων και την επιτακτική ανάγκη αναγνώρισης της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη και η μνήμη αποτελούν χρέος τιμής προς το παρελθόν αλλά και πυξίδα για το μέλλον της χώρας μας