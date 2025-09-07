89η ΔΕΘ: Τα «όχι» Μητσοτάκη σε αλλαγή εκλογικού νόμου, πρόωρες εκλογές και αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου

Με την προβολή της φορολογικής μεταρρύθμισης, της «μεγαλύτερης» μετά την Μεταπολίτευση, και τις αλλαγές στους μισθούς που θα δουν οι εργαζόμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως είπε, ξεκίνησε η συνέντευξη του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 7/9, όπου κλήθηκε να αναλύσει το σχέδιο της κυβέρνησης και να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε μία έντονη προσπάθεια δεξιάς στροφής, προκειμένου να διασωθεί το τρωθέν από τα σκάνδαλα, κύρος της κυβέρνησης.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραδοσιακά συγκεντρώνει έντονο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, ο πρωθυπουργός απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις για την ακρίβεια, το δημογραφικό, το στεγαστικό τον 13ο μισθό, μηνύματα προς την Τουρκία για άρση του casus belli, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και πως πιστεύει σε μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε, είπε πως: Τα μέτρα που ανακοίνωσα χθες συνιστούν την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης.

Ειδικότερα:

Για δημοσιονομικό πλεόνασμα και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Παρουσίασα την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στη Μεταπολίτευση, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν μέτρα λιτότητας.

Εμείς είμαστε στην αντίθετη θέση.

Το γεγονός ότι διαθέτουμε σήμερα ένα σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης οικονομικής πολιτικής η οποία ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια.

Έχουμε απόθεμα και μπορούμε να μοιράσουμε μέρισμα 1,6 δισ. ευρώ στους πολίτες.

Δεν μπορούμε παραπάνω, γιατί θα σήμαινε παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν μπορείς να έχεις και τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε.

Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ., ευρώ.

Εάν λοιπόν κάναμε αυτήν την επιλογή τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί προκρίνουν αυτήν την επιλογή και όχι αυτό το οποίο κάναμε εμείς.

Είναι μια θεμιτή προσέγγιση αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει το δημόσιο πλεόνασμα να πάει εκεί, αλλά δεν μπορείς να έχεις και τα δύο και τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές.

Τόνισε επίσης πως υπάρχουν 1,5 δισ. μέτρα που δεν έχουν εκταμιευτεί με προτεραιότητα στους μισθούς και στις συντάξεις διευκρινίζοντας πως τις αλλαγές στα εισοδήματα θα τις δουν οι πολίτες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη των εισοδημάτων, είπε.

Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά σε ένα περιβάλλον ακρίβειας.

Ο στόχος είναι η αύξηση του εισοδήματος με το πλαίσιο μέτρων που εξαγγείλαμε.

Το όφελος για όλους θα είναι πολύ σημαντικό.

Και αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια.

Δίνουμε τελικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να μπορεί να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Θα τα δουν όλοι από 1η Ιανουαρίου 2026.

Για τις φοροελαφρύνσεις και την ακρίβεια στο ράφι…



…που ερωτήθηκε ο πρωθυπουργός απάντησε: Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά.

Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό.

Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας.

Αν κάνουν αυτή την επιλογή θα έχουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος,

Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος.

Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό.

Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα.

Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά.

Θα δοθούν πολλά περισσότερα παραδείγματα αύριο, Δευτέρα.

Οι μισθωτοί θα δουν τις βελτιώσεις από την 1η μισθοδοσία του επόμενου χρόνου.



Για τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου…

… ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο

Ειδικότερα: «Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια.

Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο.

Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο.

Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023.

Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου.

Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας , αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027.

Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Σε ερώτηση για τα εμπόδια στο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου,

ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Κύπρος μεγάλη ωφελημένη από το έργο και πρέπει να αποδείξει ότι το θέλει

Σήμερα η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι πρέπει να στηρίξει το έργο.

Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια από την κυπριακή κυβέρνηση για να προχωρήσει το έργο.

Πρέπει όμως και η Λευκωσία να αποδείξει ότι το έργο αυτό το θέλει.

Έχουμε όμως και το πολύ σημαντικό έργο της διασύνδεσης με την Αίγυπτο.

Για την Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλη οικονομική σημασία η διασύνδεση με την Κύπρο.

Έχει σημασία, επειδή βοηθά την Κύπρο.

Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα καθαρή ορατότητα ότι το θέλει και το εννοεί.

Παραβατικότητα: Στο θέμα «νομιμότητα παντού» δεν θα κάνουμε πίσω

Σε ερώτηση για την παραβατικότητα ο Κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Τη μάχη αυτή την κερδίζουμε κάθε μέρα.

Το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες.

Αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών και λαθρεμπορίου.

Πήραμε πολλές δύσκολες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα στα γήπεδα.

Θα αναγνωρίσουν νομίζω οι πολίτες ότι έχουμε κάνει πράγματα.

Το ίδιο ισχύει και με τη συμμορία στην Κρήτη.

Θα θυμίσω επίσης τα κυκλώματα σε πολεοδομίες.

Η κυβέρνηση αυτή στο ζήτημα της “νομιμότητας παντού” δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

Νόμιμη και παράνομη μετανάστευση, visas…

Η προστασία των συνόρων και η καταπολέμηση των παράνομων διακινητών είναι προτεραιότητες και για την Ευρώπη.

Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να μειώσω τις παράνομες ροές μέσα στη χώρα μας.

Τα έκτακτα μέτρα που λάβαμε είχαν σαφέστατα αποτελέσματα.

Όπως αποτελέσματα έχει και ο φράχτης στον Έβρο και τα μέτρα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Θα επιμείνουμε στην αυστηρή αυτή πολιτική.

Όμως δεν είμαι εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης.

Μέσα στους δύο επόμενους μήνες θα υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευσης.

Πχ για φοιτητικές βίζες ή τις επιχειρηματικές βίζες.

Η αυστηρή πολιτική συνόρων πρέπει να ισορροπείται από μία έξυπνη πολιτική στη νόμιμη μετανάστευση.

Δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση για το εάν θα επεκτείνουμε την άρση αιτήσεων ασύλου.

Μακάρι να μην χρειαστεί.

Για την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα

Το ζήτημα της πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά πρωτίστως τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος για τα δικά του πεπραγμένα και γιατί ο ίδιος οδήγησε το κόμμα του σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες στις εθνικές εκλογές.

Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχουν κάποια μέσα, κάποια συμφέροντα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα.

Για το Αιγαίο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Ναι σε ήρεμα νερά, όχι σε εκπτώσεις στα κυριαχικά δικαιώματα»

Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η Ελλάδα έκανε μία σειρά από κινήσεις που έδειξε ότι ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον.

Να θυμίσω τον θαλάσσιο χωροταξιδκό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, όπου θα δούμε και την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος ξένων εταιρειών την επόμενη εβδομάδα.



Αναφορικά με το casus belli τόνισε πως πρέπει να ανακληθεί

Θα εξακολουθώ να μιλώ ειλικρινά με τον Tayyip Erdogan, να έχω ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που ψηφίστηκε το casus belli.

Αν θέλουμε πραγματικά μία εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πρέπει το casus belli να ανακληθεί.

Όσο μένει σε ισχύ η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει δικαίωμα να κάνει.

Σε ερώτηση για την κατάργηση άδικων φόρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ ή στα καύσιμα

Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται και θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο.

Έχουμε πάρει μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας.

Η ζωή στο χωριό είναι πιο βατή και εύκολη.

Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα.

Θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό.

Για την κατάρρευση της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, απάντησε:

Είναι προφανές ότι μία κυβέρνηση που βρίσκεται στον 7ο χρόνο της θητείας της θα υποστεί κάποια φθορά.

Όμως αυτό που δεν αμφισβητείται από κανέναν είναι ότι η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη δύναμη με διαφορά που ξεπερνούν τις 10 μονάδες.

Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που θέλει μία χώρα που να προσεγγίζει την Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα, να μειώνει την ανεργία και την επιβάρυνση των πολιτών στη φορολόγησή τους.

Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες και πρέπει να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους.

Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές.

Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική μας στρατηγική του 2027.

Αν κινούμουν με αυτή τη λογική μπορεί να πατούσα φρένο σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις.

Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές.

Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο.

Σε ερώτηση που τέθηκε αργότερα περί πρόωρων εκλογών απάντησε πως, λέι «όχι, σε πρόωρες εκλογές» τονίζοντας πως «θα εξαντλήσουμε την τετραετία».

Για το σοβαρό θέμα της στέγης

Το στεγαστικό στη χώρα μας δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε είναι όφελος για τον ιδιοκτήτα, ο οποίος βλέπει την περιουσία του να αυξάνει σε αξία, έχει δει την φορολόγησή του να μειώνεται και έχει δει να εισπράττει αυξημένο ενοικιο σε σχέση με αυτό το οποίο εισέπραττε.

Άρα, πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές.

Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα πολύ συγκροτημένο και πλήρες πρόγραμμα, το οποίο ξεπερνάει τα 6 δισεκ. ευρώ.

Τα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι.

Έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα.

Για τα σκάνδαλα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε μονολεκτικά: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της και αν εντοπιστούν ένοχοι θα τιμωρηθούν» απάντησε ο πρωθυπουργός.

Ερωτώμενος για το δημογραφικό πρόβλημα και αν έχουν γίνει αρκετά πράγματα για την αντιμετώπισή του…

…ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως: Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο, πολύ σύνθετο πρόβλημα.

Δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό ζήτημα.

Πάρτε για παράδειγμα τη Νότια Κορέα.

Είναι πολύ πλούσια χώρα, αλλά πλέον το ποσοστό αναπλήρωσης έχει πέσει κάτω από το 1 παιδί.

Αυξήσαμε σημαντικά τα vouchers για παιδικούς σταθμούς.

Μία νέα οικογένεια με 2 εργαζόμενους γονείς, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει κάπου ποιοτική και ασφαλή φροντίδα για το παιδί της.

Μίλησα πριν για το στεγαστικό.

Αν κάποιος δεν μπορεί να αποκτήσει σπίτι, σκέφτεται δύο και τρεις φορές αν μπορεί να κάνει παιδί.

Η όλη φορολογική πολιτική που εξαγγείλαμε είναι ένα μήνυμα ότι «σας ακούμε».

Όταν μιλάμε για το δημογραφικό έχει και μία διάσταση που αφορά την τρίτη ηλικία και το κόστος που θα έχει η περίθαλψη των ηλικιωμένων, η στήριξη των συνταξιούχων μας.

Πολλοί συνταξιούχοι πια εργάζονται, γιατί τους δώσαμε αυτή τη δυνατότητα.

Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να εισφέρουν σημαντικά σε μία αγορά εργασίας, που αλλάζει.

Δεν υπάρχουν απλοϊκές λύσεις.

Καμία χώρα δεν έχει βρει μαγική λύση στο δημογραφικό.

Αλλά δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι η οικονομική στήριξη των οικογενειών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή.

Mη κρατικά πανεπιστήμια – Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές



Για τη ΝΔ η θεσμοθέτηση και η υλοποίηση της μεταρρύθμισης των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα.

Και είμαι πολύ υπερήφανος που επί δικιάς μας κυβέρνησης υλοποιείται.

Και είμαι και πολύ υπερήφανος που απέναντι στην κινδυνολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές.

Εξου και στον πρώτο κύκλο άδεια πήραν μόνο 4 από τα 11-12 τα οποία υπέβαλλαν αίτηση.

Και το Yale και το Harvard έχουν έρθει στην Ελλάδα, απλά έχουν έρθει σε συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια.

Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε.

Δεν συζητά αυτή τη στιγμή κανείς για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι πανελλαδικές είναι ένα αξιοκρατικό, αντικειμενικό, αδιάβλητο σύστημα το οποίο επιβραβεύει τους υποψήφιους οι οποίοι εργάζονται-δουλεύουν περισσότερο και επιβραβεύονται με το να εισαχθουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Αυτό το οποίο συζηταμε αυτή τη στιγμή γι αυτό και ανοίγω τον διάλογο, δεν έρχομαι με προκαθορισμένες απόψεις, είναι το πώς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο ως έναν αυτοτελή πόλο εκπαιδευτικό και όχι μόνο ως έναν μηχανισμό προετοιμασίας για πανελλαδικές εξετάσεις.

Χαμηλοί τόνοι για Σαμαρά και Καραμανλή Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά -που διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία- ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά σήμερα». «Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του», είπε χαρακτηριστικά. Σχετικά με την εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμανλή, ο πρωθυπουργός σημείωσε σε ήπιους τόνους πως «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μίας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η λογικά θα επικρατήσει». G Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδωσε συνέχεια στην κόντρα με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και ήταν εξαιρετικά ήπιος σε σχέση με το παρελθόν.