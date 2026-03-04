8η Verde.Tec 2026 – Γιάννης Σμυρνιώτης: Ισχυρό αποτύπωμα του Φο.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου με επίκεντρο την ολιστική διαχείριση αποβλήτων

Η 8η διεθνής έκθεση Verde.Tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας δεν αποτελούν πλέον θεωρητικό στόχο αλλά επιχειρησιακή προτεραιότητα.

Από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026, το εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία μετατράπηκε σε έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας, όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογικές λύσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές που απαντούν με ρεαλισμό στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Αυτό το τριήμερο της φετινής 8ης Verde.Tec 2026 έφερε στο προσκήνιο την περιβαλλοντική τεχνολογία και ξεχώρισε για τη συμμετοχή κορυφαίων εκθετών που ανέδειξαν το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ενεργειακής αξιοποίησης και κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αξιοποίησε την έκθεση ως βήμα ανάδειξης στρατηγικών και έργων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό περιβαλλοντικό μοντέλο απαιτεί συνέργειες και θεσμική συνέχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φο.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου συμμετείχε δυναμικά στην έκθεση, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προβάλλοντας το έργο του για την ολιστική και βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στην επικράτεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με την ενεργή παρουσία του προέδρου του, Γιάννη Σμυρνιώτη, αναδείχθηκε η στρατηγική κατεύθυνση του Φορέα, που εστιάζει στην ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, διαφάνεια και συστηματικό σχεδιασμό.

Η συμμετοχή του ΦΟ.Δ.Σ.Α εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας γύρω από τις νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας ενώ συγχρόνως αναδείχθηκε η σημασία του συντονισμού και της εφαρμογής ενιαίων, σύγχρονων λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων.

Το μήνυμα που αναδείχθηκε είναι σαφές: η διαχείριση των αποβλήτων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτεί στρατηγική συνέπεια, τεχνική επάρκεια και πολιτική βούληση. Και η φετινή Verde.Tec έδειξε ότι η αγορά και οι θεσμοί κινούνται πλέον σε αυτή την κατεύθυνση, με αυξανόμενη ωριμότητα και συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης.