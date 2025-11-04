Τελευταία Νέα
Α΄ Αντιπρόεδρος στη Super League 2 ο Γιώργος Ράλλης – Συγχαρητήρια της ΠΑΕ Καλαμάτα

Μεσσηνιακό άρωμα έχουν οι σημερινές αρχαιρεσίες της Super League 2, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ που αφορούσαν στην εκλογή των δυο νέων αντιπροέδρων.

Ο Γεώργιος Ράλλης, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Καλαμάτα εκλέχθηκε στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου, πόστο από το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και δη την δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας εκλέχθηκε στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου.

Συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον Γιώργο Ράλλη

Η ΠΑΕ Καλαμάτα συγχαίρει τον κύριο Γεώργιο Ράλλη, αντιπρόεδρο της ομάδας μας, για την εκλογή του στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της Super League 2.

Θεωρούμε βέβαιο πως θα υπηρετήσει με επαγγελματισμό τα καθήκοντά του, όπως άλλωστε έχει αποδείξει.

