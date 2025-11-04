Α΄ Αντιπρόεδρος στη Super League 2 ο Γιώργος Ράλλης – Συγχαρητήρια της ΠΑΕ Καλαμάτα

Μεσσηνιακό άρωμα έχουν οι σημερινές αρχαιρεσίες της Super League 2, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ που αφορούσαν στην εκλογή των δυο νέων αντιπροέδρων.

Ο Γεώργιος Ράλλης, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Καλαμάτα εκλέχθηκε στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου, πόστο από το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και δη την δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας εκλέχθηκε στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου.

Συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον Γιώργο Ράλλη