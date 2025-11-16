Α’ Εθνική Γυναικών: Εμφατική νίκη των γυναικών του Αστέρα Τρίπολης, 9-0 τον Βόλο 2004

Ο Αστέρας Τρίπολης Γυναικών επικράτησε με το ευρύ 9-0 του Βόλου 2004 σε αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Παναρκαδικού για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η ομάδα μας σκόραρε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο 22′ με την Σπυριδωνίδου, στο 23′ και στο 45′ με την Τζαφέρη, ενώ στο 26′ είχε σημειώσει το 3-0 η Γκάτσου, η οποία είχε και σουτ φάουλ στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα μας σημείωσε ακόμη πέντε γκολ. Στο 52′ και στο 57′ με σκόρερ την Μιχαήλ, στο 64′ με γκολ της Καραγιάννη, στο 67′ με την Baccelli, ενώ στο 86′ η Castanon διαμόρφωσε το τελικό 9-0. Να σημειωθεί ότι η Μελισσού είχε δοκάρι.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γρηγοριάδου, Γκάτσου (60′ Μελισσού), Rocane, Γούλα, Mendoza (60′ Καραγιάννη), Προξένου, Castanon, Μπράμε (78′ Παπαγεωργίου), Τζαφέρη, Σπυριδωνίδου (60′ Baccelli), Μιχαήλ (60′ Πίτσιου)