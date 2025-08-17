Άδεια θρανία λόγω υπογεννητικότητας: Οι επιπτώσεις του δημογραφικού κλείνουν τα σχολεία σε χωριά και νησιά

Αδειάζουν οι τάξεις στα ελληνικά σχολεία λόγω της υπογεννητικότητας, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες νηπιαγωγεία και Δημοτικά στερούνται μαθητών με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να λειτουργήσουν.

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα δημογραφικό ζήτημα. Τα τελευταία δεδομένα καταδεικνύουν ότι η μείωση των γεννήσεων έχει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε πολλές περιοχές, κυρίως της περιφέρειας και των νησιών, σχολεία μετρούν πλέον μονοψήφιο αριθμό μαθητών στην Α’ Δημοτικού. Αυτό οδηγεί είτε σε συγχωνεύσεις τμημάτων, είτε σε οριστικό κλείσιμο μονάδων, με σημαντικές συνέπειες για την τοπική κοινότητα. Πανελλαδικά, ο αριθμός των σχολείων που δε θα ανοίξουν φέτος φτάνει τα 203, αφού δεν υπάρχουν παιδιά για να γεμίσουν τις τάξεις.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ, αν συνεχιστεί η ίδια τάση υπογεννητικότητας, μέχρι το 2035 θα έχουν «εξαφανιστεί» 430.000 μαθητέςδηλαδή το 1/3 όσων φοιτούν σήμερα.

