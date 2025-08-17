Τελευταία Νέα
Άδεια θρανία λόγω υπογεννητικότητας: Οι επιπτώσεις του δημογραφικού κλείνουν τα σχολεία σε χωριά και νησιά

Αδειάζουν οι τάξεις στα ελληνικά σχολεία λόγω της υπογεννητικότητας, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες νηπιαγωγεία και Δημοτικά στερούνται μαθητών με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να λειτουργήσουν.

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα δημογραφικό ζήτημα. Τα τελευταία δεδομένα καταδεικνύουν ότι η μείωση των γεννήσεων έχει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ, αν συνεχιστεί η ίδια τάση υπογεννητικότητας, μέχρι το 2035 θα έχουν «εξαφανιστεί» 430.000 μαθητές δηλαδή το 1/3 όσων φοιτούν σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

