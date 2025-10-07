Άφαντος παραμένει ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα – Τα 2 για τα κίνητρα του δράστη

Με κάθε πληροφορία που έχουν στα «χέρια» τους οι αστυνομικοί, προσπαθούν να φτιάξουν το προφίλ του δράστη της διπλής δολοφονίας που έγινε το βράδυ της Κυριακής, μέσα στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία. Μέχρι και σήμερα (07.10.2025) αυτός ο άγνωστος άνδρας παραμένει ασύλληπτος.

Η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας φέρεται πως έγινε με καραμπίνα. Ο δράστης, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν προσπάθησε καν να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, μετά από μία σύντομη κουβέντα που είχε με τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σήκωσε το όπλο του και τον πυροβόλησε 2 φορές. Το δεύτερο θύμα, ο 60χρονος επιστάτης και φίλος του 68χρονου, δέχθηκε άλλες 2 σφαίρες πισώπλατα.

Κανείς δεν ξέρει τι έγιναν πριν από εκείνα τα μοιραία λεπτά. Αν και ο 68χρονος είχε δεχθεί άλλες 2 επιθέσεις, φαίνεται πως δεν είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Είχε επιλέξει απλά να φύγει από το σπίτι του και να μείνει στο κάμπινγκ.

Τα μοναδικά στοιχεία που προκύπτουν από την μυστήρια υπόθεση δολοφονίας είναι η μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άγνωστος ήταν ένας ξανθός νεαρός που μιλούσε σπαστά ελληνικά και αφού σκότωσε τα θύματά του, στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

