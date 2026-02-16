Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αγοράζω Σπίτι»: Οδηγός για σωστή επιλογή και ποιότητα νεόδμητου ακινήτου

Share

Σημαντικά αυξάνονται οι τιμές των νεόδμητων ακινήτων, γεγονός που έχει μετατοπίσει τη συζήτηση γύρω από την αγορά κατοικίας και προς το ζήτημα της ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιγραφές των ακινήτων συχνά χρησιμοποιούν γενικούς όρους χωρίς σαφές περιεχόμενο, δυσκολεύοντας τον αγοραστή να κατανοήσει τι περιλαμβάνει πραγματικά η επένδυσή του και ποια χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στη τιμή που καλείται να πληρώσει για ένα νεόδμητο.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει ένα πρακτικό σημείο αναφοράς: ένα εργαλείο που βοηθά τον υποψήφιο αγοραστή να αξιολογεί αν η τιμή είναι δίκαιη, αν ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στο κόστος και αν η έννοια της ποιοτικής ή πολυτελούς κατασκευής έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode