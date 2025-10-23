Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Την αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών (ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ) στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» για το αγροτικό ρεύμα, προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025

Στη νέα ρύθμιση η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025, αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον «καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις που θα ήταν πληρωτέες μέχρι την επανένταξή τους στο πρόγραμμα».

