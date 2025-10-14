Airbnb: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος στα ακίνητα

Νέοι αυστηροί όροι για τα Airbnb ήρθαν την 1η Οκτωβρίου αφού τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι έλεγχοι για Airbnb

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού δημοσιεύτηκε το Φύλλο Ελέγχου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που περιλαμβάνει όλους τους νέους κανόνες.

Τα κλιμάκια καλούνται να το συμπληρώσουν και να επισημάνουν τα σημεία που δεν υπάρχει συμμόρφωση, όπως και τις παρατηρήσεις τους.

Δείτε ΕΔΩ το φύλλο ελέγχου ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης

