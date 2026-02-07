Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ

Μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα μπορεί πλέον να αγοράσει κάποιος με 250.000 ευρώ.

Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.

Έρευνα για τα ακίνητα

Έρευνα της ReDAtaset αποκαλύπτει ότι για τα έτη 2023 και 2025 δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των 250.000 ευρώ έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Έτσι, από τα 109,7 τ.μ. του 2023 η επιφάνεια των τ.μ. έχει μεταβληθεί σήμερα στα 102,8 τ.μ. με την εικόνα φυσικά να αλλάζει ανάλογα με την περιοχή.

Στην Αττική, το σπίτι των 250.000 ευρώ το 2025 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2023, με τη μέση απώλεια να φτάνει τα 6,5 τετραγωνικά μέτρα

Στο κέντρο της Αθήνας αγοράζει κανείς σήμερα ένα σπίτι 87,8 τ.μ. ηλικίας 40 ετών, όταν το 2023 αγόραζε 94,6 τ.μ. για ένα σπίτι, επίσης 40ετίας, ηλικίας του 1987, με τα νούμερα να αποτυπώνουν μία μείωση σε επιφάνεια κατά 6,8 τ.μ.

Στην Καισαριανή καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση, με απώλειες 13,1 τ.μ. μέσα σε μία διετία.

