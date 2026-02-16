Τελευταία Νέα
Ακίνητα: Λήγει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα (16.2.2026), η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, μείωσης έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, από τους ιδιοκτήτες που έχουν τα ακίνητά τους ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για τα ακίνητά τους, μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη χορήγηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους την είχαν υποβάλει το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

