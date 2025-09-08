Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Προβληματισμό και ανησυχία προκάλεσαν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς τα μέτρα δεν δείχνουν ικανά να απαντήσουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας που προκαλεί η ακρίβεια σε συνδυασμό με την περιορισμένη αγοραστική δύναμη.

Το κυβερνητικό πακέτο προβλήθηκε ως μέτρο στήριξης για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τους νέους και τους συνταξιούχους. Μείωση φόρου εισοδήματος, μηδενικός συντελεστής για τους νέους έως 25 χρονών, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά αποτέλεσαν τον κορμό των εξαγγελιών.

Η καθημερινότητα ωστόσο, δείχνει πως τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ακρίβεια συνεχίζει να συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη και να αναδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών στήριξης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ