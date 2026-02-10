Αλ. Χαρίτσης: «Άμεσο και σαφές χρονοδιάγραμμα ελέγχων και αποζημιώσεων για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας και τη θέσπιση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τους ελέγχους και τις αποζημιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Μεσσηνία, ζητά με κοινοβουλευτική ερώτησή του στην Βουλή ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Μεσσηνία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα με τις καταστροφές να εντοπίζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, καθώς και σε κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας.

Την ίδια στιγμή αρκετές περιοχές έχουν ήδη κηρυχθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων και των αγροτών, καθώς το έδαφος και τα υδατορέματα παραμένουν κορεσμένα και σε οριακή κατάσταση.

Με την ερώτηση του ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς για το πότε θα ολοκληρωθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ και τα αρμόδια κλιμάκια, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ και κρατικής αρωγής, καθώς και αν προβλέπεται η ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό και πόρους ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Τέλος ο Αλ. Χαρίτσης θέτει ζήτημα πρόσθετων μέτρων που οφείλει να λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, ενόψει και της αυξημένης πιθανότητας νέων έντονων καιρικών φαινομένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια ώστε να αποζημιωθούν έγκαιρα οι πληγέντες για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Μεσσηνία»

Η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη Μεσσηνία προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας και σε κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας.

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα σε ελαιώνες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κηπευτικά, εσπεριδοειδή και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τόσο από την υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων όσο και από τη μακρά παραμονή υδάτων στα χωράφια. Σε περιοχές όπως τα Αρφαρά, το Πήδημα, η Σπερχογεία, αλλά και σε αγροτικές ζώνες της Τριφυλίας οι εκτεταμένες καταστροφές απειλούν άμεσα το εισόδημα των παραγωγών και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Παράλληλα, αρκετές περιοχές έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή επίκειται η σχετική διαδικασία, ενώ η πρόβλεψη για νέες βροχοπτώσεις εντείνει την ανησυχία των κατοίκων και των αγροτών, καθώς το έδαφος και τα υδατορέματα παραμένουν σε οριακή κατάσταση.

Οι πληγέντες παραγωγοί και επαγγελματίες ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι αναγκαίοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ και τους λοιπούς φορείς κρατικής αρωγής και να προχωρήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι για την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, ελαιώνες, θερμοκήπια, κηπευτικές και λοιπές καλλιέργειες στις πληγείσες περιοχές της Μεσσηνίας; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες μέσω ΕΛΓΑ και των μηχανισμών κρατικής αρωγής; Προβλέπεται η ενίσχυση του ΕΛΓΑ και των συναρμόδιων υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό και πόρους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις εκτιμήσεις και τις πληρωμές; Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, ενόψει και της πιθανότητας νέων έντονων καιρικών φαινομένων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Βουλευτής Μεσσηνίας

Πρόεδρος Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ