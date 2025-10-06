Αλ. Χαρίτσης: «Στις κυβερνητικές καλένδες ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα»

«Η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, κατατάσσονται στις περιφέρειες της ΕΕ με υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ ταυτόχρονα ο υφιστάμενος δρόμος είναι ο ορισμός της καρμανιόλας με συνεχόμενα τροχαία ατυχήματα είτε θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης αυτού του πολύπαθου έργου είναι προφανής…». Αυτό επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης στο κείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τις κυβερνητικές παλινωδίες που αφορούν το πολύπαθο έργο υλοποίησης του Ο.Α. Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Ο Αλ. Χαρίτσης τονίζει ότι παρά τις υποσχέσεις του Υφυπουργού Υποδομών κου Ταχιάου, περί κατάθεσης των προμελετών για την υλοποίηση του έργου, σε αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που του έθεσε, μέχρι και σήμερα έναν χρόνο μετά δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ υπογραμμίζει ότι μόνη «εξέλιξη» ήταν, «…η «καλή πρόθεση» του κ. Μητσοτάκη για την κατασκευή του εν λόγω έργου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των εγκαινίων του ακόμη ημιτελούς έργου κατασκευής του Ο.Α. Πατρών -Πύργου, έργου που δεν έχει καν ολοκληρωθεί σε όλο του το μήκος, χωρίς τους συνδετήριους δρόμους στις εξόδους του, χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ο οποίος παραδέχτηκε παράλληλα ότι δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο πλάνο για χρηματοδότηση και βεβαίως κανένα χρονοδιάγραμμα σε ότι αφορά το Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα.»

Τέλος ο Αλ. Χαρίτσης καλεί τον Υπουργό Υποδομών στην Βουλή για να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποια ακριβώς είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου εδώ κι έναν χρόνο ως προς τις προμελέτες, τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και ποιες οι ενέργειες του Υπουργού; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου και από πού θα χρηματοδοτηθεί;

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2025

Σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος από τις υποσχέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια συζήτησης πολλοστής επίκαιρης ερώτησής μου. Στα επιτακτικά ερωτήματα που έθεσα ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Ταχιάος απάντησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατατεθούν οι προμελέτες για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του Ο.Α. Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Παρά το ότι στις 18 Νοεμβρίου 2024 κι αφού είχε παρέλθει ένας μήνας από τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, κατέθεσα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων και ζήτησα να κατατεθούν στη Βουλή οι εν λόγω προμελέτες, μέχρι και σήμερα έναν χρόνο μετά δεν έχει υπάρξει ουδεμία εξέλιξη. Η μόνη εξέλιξη ήταν η «καλή πρόθεση» του κ. Μητσοτάκη για την κατασκευή του εν λόγω έργου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των εγκαινίων του ακόμη ημιτελούς έργου κατασκευής του Ο.Α. Πατρών -Πύργου, έργου που δεν έχει καν ολοκληρωθεί σε όλο του το μήκος, χωρίς τους συνδετήριους δρόμους στις εξόδους του, χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ο οποίος παραδέχτηκε παράλληλα ότι δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο πλάνο για χρηματοδότηση και βεβαίως κανένα χρονοδιάγραμμα. Αντίστοιχα και στο ίδιο μοτίβο σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΑ Πύργου ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών αναφέρει ότι οι μελέτες βρίσκονται «σε εξέλιξη», με «ρεαλιστικό» προϋπολογισμό, ενώ η έγκριση του φακέλου από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. καθυστερεί λόγω χρονοβόρων διαδικασιών.

Η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, κατατάσσονται στις περιφέρειες της ΕΕ με υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ ταυτόχρονα ο υφιστάμενος δρόμος είναι ο ορισμός της καρμανιόλας με συνεχόμενα τροχαία ατυχήματα είτε θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης αυτού του πολύπαθου έργου είναι προφανής.

Ποια ακριβώς είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου εδώ κι έναν χρόνο ως προς τις προμελέτες, τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και ποιες οι ενέργειες του Υπουργού; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου και από πού θα χρηματοδοτηθεί;

