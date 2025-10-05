Aldemar: «Μετακόμισε» στην Πελοπόννησο και τα αποτελέσματα δικαιώνουν την επιλογή

Ανοδική πορεία κατέγραψε το ξενοδοχειακό συγκρότημα Olympian Village στη Σκαφιδιά του Πύργου Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΠΤΕΑ ΑΕ και μέλους του Ομίλου Aldemar Hotels & Spa, γύρω από το οποίο ο Όμιλος «χτίζει» δύο ακόμη πολυτελείς μονάδες καθώς και τουριστικές κατοικίες.

Ο Όμιλος Aldemar γεννήθηκε στην Κρήτη και επεκτάθηκε στη Ρόδο, αλλά τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να «μετακομίσει» στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ηλεία, πουλώντας σταδιακά τις μονάδες του στη Μεγαλόνησο και στο Σμαραγδένιο Νησί.

Σήμερα διαθέτει ουσιαστικά ένα μόνο ξενοδοχείο σε λειτουργία, το Olympian Village στη Σκαφιδιά, ωστόσο δημιουργεί δύο ακόμη στην ίδια περιοχή, ενώ προσανατολίζεται και στην ανάπτυξη ενός «τουριστικού χωριού» με την δημιουργία μεγάλου αριθμού τουριστικών κατοικιών.

Νέο πεντάστερο από την Aldemar

Ειδικότερα ο όμιλος Aldemar, προωθεί τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, 228 δωματίων, με κέντρο αναζωογόνησης, στη θέση «Σκαφιδιά», συνολικής επένδυσης 22 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια και ενδεχομένως από ενισχύσεις ή δανεισμό.

Παράλληλα, δρομολογείται η κατασκευή δεύτερης ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών, σε μικρή απόσταση από το Olympian Village, επίσης ιδιοκτησίας της Aldemar.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η ανάπτυξη τουριστικών βιλών στην ίδια περιοχή και η αξιοποίησή τους. Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλες εκτάσεις στη Σκαφιδιά και εκτιμά ότι η Δυτική Πελοπόννησος προσφέρει τεράστια περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης.

