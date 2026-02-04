Άμεσα ξεκινούν οι παρεμβάσεις στην παλαιά ΕΟ Καλαμάτα – Σπάρτη , υπεγράφη η σύμβαση για τα νέα νέα έργα στην 1η Επαρχιακή οδό (video)

Τελευταία Νέα
Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, σε μια συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα υποδομών του νομού. Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό περιστατικό της υποχώρησης του οδοστρώματος που σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ υπογράμμισε πως θα ξεκινήσουν  άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης της καθίζησης. Παράλληλα με τα έκτακτα θέματα, ο κ. Αναστασόπουλος μετέφερε ευχάριστες ειδήσεις για το οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για ένα σημαντικό έργο πνοής,  την αναβάθμιση της 1ης Επαρχιακής Οδού.

