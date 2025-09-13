Αναχώρησε για την Μονή της η Παναγία η Δημιοβίτισσα (pic’s)

Για τον θρόνο της, στην Ιερά Μονή Δημιόβης, αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου ε.έ., μετά από το καθιερωμένο δεκαήμερο προσκύνημα, στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου Φαρών, στην πόλη της Καλαμάτας, η εικόνα της Παναγίας της Δημιοβίτισσας, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου της πόλης της Καλαμάτας και παρουσία πλήθους πιστών.

Της αναχώρησης προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία η Παράκληση της Παναγίας, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτου Φιλίππου Χαμαργιά, ενώ το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθ. Βασιλόπουλος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Εν συνεχεία ο Πρωτοσύγκελλος και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών μετέβησαν στην συμβολή των οδών Νέδοντος και Κροντήρη, όπου έχει ανεγερθεί το μνημείο θυμάτων του καταστρεπτικού και φονικού σεισμού της 13ης Σεπτεμβρίου 1986, που έπληξε την Καλαμάτα, και τελέσθηκε το καθιερωμένο Τρισάγιο, με την αφορμή συμπλήρωσης 39 ετών από την ημέρα εκείνη. Μετά το πέρας της τελετής ο Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθ. Βασιλόπουλος εναπέθεσε επί του μνημείου μια ανθοδέσμη στη μνήμη των θυμάτων του σεισμού.