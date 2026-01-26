Αναπτυξιακή «ένεση» 195 εκατ. ευρώ για υποδομές και κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (video)

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 ανοίγει έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο για την Πελοπόννησο, με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και συνολικούς πόρους που φτάνουν τα 195 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, κλιματική προστασία και κοινωνική συνοχή.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος σημειώνοντας «Είναι 150 εκατομμύρια καθαρά με δυνατότητα να γίνουν 195. Έχουμε το μεγαλύτερο από ποτέ πρόγραμμα χωρίς καμία δέσμευση από το παρελθόν… Είναι κατά 20% αυξημένο δίνουμε βαρύτητα στις υποδομές. Επειδή στο ΕΣΠΑ τα χρήματα είναι λιγότερα ενισχύουμε τις υποδομές μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στόχος να μπορούμε από το καθένα ασκήσουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις».