Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
26
Ιανουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αναπτυξιακή «ένεση» 195 εκατ. ευρώ για υποδομές και κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (video)

Share

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 ανοίγει έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο για την Πελοπόννησο, με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και συνολικούς πόρους που φτάνουν τα 195 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, κλιματική προστασία και κοινωνική συνοχή.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος σημειώνοντας «Είναι 150 εκατομμύρια καθαρά με δυνατότητα να γίνουν 195. Έχουμε το μεγαλύτερο από ποτέ πρόγραμμα χωρίς καμία δέσμευση από το παρελθόν… Είναι κατά 20% αυξημένο δίνουμε βαρύτητα στις υποδομές. Επειδή στο ΕΣΠΑ τα χρήματα είναι λιγότερα ενισχύουμε τις υποδομές μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στόχος να μπορούμε από το καθένα ασκήσουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode