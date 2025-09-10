Αναταραχές στο πολεοδομικό τοπίο – Κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες, οι αντιδράσεις είναι αναπόφευκτες. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), μεταφέροντας κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο — μια κίνηση που «μυρίζει» πόλεμο στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναταράσσει το… πολεοδομικό τοπίο της χώρας.

Βάσει του σχεδίου υπαγωγής των πολεοδομιών υπό την ομπρέλα του Κτηματολογίου, η αρμοδιότητα θα αφαιρεθεί από τους δήμους, μια κίνηση που αναμένεται να συνοδευτεί με την επιστροφή του Κτηματολογίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), δηλαδή στο καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργείο για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και για την πολεοδομική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

