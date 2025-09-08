Ανατιμήσεις στο λάδι: Τι θα συμβεί στην Ελλάδα

Ανησυχία επικρατεί σε καταναλωτές και επιχειρήσεις από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την αγορά ελαιολάδου. Τα τέλη Αυγούστου σηματοδοτούν τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο όπου η κατανάλωση κορυφώνεται. Παράλληλα, τα αποθέματα μειώνονται σταδιακά ενόψει της νέας συγκομιδής, με αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω.

Όπως δείχνουν τα στατιστικά της Oleista, πλατφόρμας αγοραπωλησιών ελαιολάδου, οι τιμές του «πράσινου χρυσού» στην Ελλάδα καταγράφουν ανοδική πορεία. Στο δεύτερο μισό του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με χονδρική τιμή 4,80 ευρώ ανά κιλό.

Στις 26 Αυγούστου, η Oleista δημοσίευσε ως μέση τιμή χονδρικής για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τα 4,10 ευρώ το κιλό, για το παρθένο 3,13 ευρώ και για το λαμπάντε (βιομηχανικό) 2,13 ευρώ.

