Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου – Νωρίτερα τα χρήματα

Share

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή που αφορά στις συντάξεις Απριλίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο διακριτές φάσεις, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές παροχές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ζητά να πληρωθούν νωρίτερα οι μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μεταξύ άλλων.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία που προτείνεται είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα χρήματα εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα, εφόσον η εισήγηση της διοίκησης γίνει δεκτή, οι συνταξιούχοι αυτοί θα πληρωθούν τις συντάξεις Απριλίου 2026 τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode