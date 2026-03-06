Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου – Νωρίτερα τα χρήματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή που αφορά στις συντάξεις Απριλίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο διακριτές φάσεις, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές παροχές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ζητά να πληρωθούν νωρίτερα οι μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μεταξύ άλλων.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία που προτείνεται είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα χρήματα εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα, εφόσον η εισήγηση της διοίκησης γίνει δεκτή, οι συνταξιούχοι αυτοί θα πληρωθούν τις συντάξεις Απριλίου 2026 τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

