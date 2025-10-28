Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Φαίνεται να έχει ατονήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη λίστα των μειώσεων που προ εβδομάδων, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς στη διάρκεια των πρώτων ημερών και λόγω του θορύβου που είχε προκληθεί – μειώσεις τιμών σε 2.180 κωδικούς – οι καταναλωτές τα έψαχνα στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Το γεγονός όμως ότι οι καταναλωτές δεν είναι με το «μπλοκάκι» στο χέρι, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για έναν αμελητέο παράγοντα εντός των καταστημάτων.

Αντιθέτως, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά τα καρτελάκια με τις μειώσει τιμών μαζί με όλες τις άλλες προωθητικές ενέργειες των προμηθευτικών επιχειρήσεων, αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εντός των καταστημάτων το οποίο είναι πιο «φιλικό» στους δυσπραγούντες καταναλωτές. Όσο είναι δυνατόν φυσικά και με βάση το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ αρκετές ακόμη προμηθευτικές επιχειρήσεις έχουν ενημερώσει τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ότι αποφάσισαν να συμμετέχουν στην «πρωτοβουλία» του υπουργείου Ανάπτυξης, αναθεωρώντας την προηγούμενη στάση τους.

