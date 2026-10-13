Άνιση η μάχη των ελληνικών προϊόντων έναντι των εισαγόμενων – Ποιότητα υπάρχει, θέση στο ράφι αναζητείται

Επιπλέον, βασικό παράγοντα αποτελεί η ικανοποιητική τιμή, καθώς μειώνεται η καταναλωτική δύναμη. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν θέση στο ράφι τα ελληνικά προϊόντα είναι η διενέργεια αυστηρών ελέγχων στα εισαγόμενα, τόσο ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους όσο και ως προς την πραγματική ταυτότητά τους, ήτοι η εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας.

Ο Έλληνας παραγωγός δεν μπορεί να αντιστρέψει τους κανόνες επιλογής του καταναλωτικού κοινού χωρίς πολιτική βούληση. Μολαταύτα, πολλά ελληνικά προϊόντα έχουν άριστη ποιότητα και μπορούν να συναγωνιστούν, ως προς την ποιότητα, τα προϊόντα των πολυεθνικών.

Α. Παπαράδη: Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο προϊόν είναι ελληνικό

Η Αγγελική Παπαράδη είναι γεωπόνος και, παράλληλα, παράγει μέλι Θράκης και ταχίνι Αλεξανδρούπολης σε βιοτεχνία. «Συνεργαζόμαστε με παραγωγούς με συμβολαιακή γεωργία και προσυμφωνούμε τις τιμές αγοράς και τις ποσότητες, εξασφαλίζοντας και τους παραγωγούς», λέει. Επιπλέον, μέσα από την ομάδα «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» επιχείρησε να στρέψει τους καταναλωτές στα ελληνικά προϊόντα, σε μια δύσκολη συγκυρία, επί COVID, εξαλείφοντας παράλληλα το περιθώριο του μεσάζοντα. Η πανδημία, βέβαια, οδήγησε τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, όπου κυριαρχούν τα προϊόντα πολυεθνικών. «Το περιβάλλον είναι πολύ αρνητικό για τη μικρή εγχώρια παραγωγή». Η ομάδα πραγματοποίησε προωθητικές ενέργειες, όπως το «Γαλάζιο Σάββατο» στο τέλος Νοεμβρίου, ως ημέρα επιλογής ελληνικών προϊόντων.

Παράλληλα, συνεργάστηκαν με σχολεία, στοχεύοντας στη διαμόρφωση των μελλοντικών καταναλωτών, ώστε να επιλέγουν τοπικά προϊόντα. «Για την τοπική ανάπτυξη και απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα, είναι σημαντικό ο καθένας να αυξήσει το ποσοστό αγοράς των ελληνικών προϊόντων. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο προϊόν είναι ελληνικό, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των πρώτων υλών να παράγεται στην Ελλάδα. Ο καταναλωτής, σε δύο δευτερόλεπτα, πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει ποια είναι τα ελληνικά προϊόντα, για παράδειγμα μέσα από ένα ειδικό σήμα, αλλά και μέσα από τη διαφήμισή τους. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τα σχολεία», τονίζει. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες: ελληνικά προϊόντα, ελληνικά προϊόντα που τυποποιούνται στην Ελλάδα και εισαγόμενα. Διατυπώνει την άποψη ότι το ζήτημα είναι εθνικό, καθώς αφορά την επιβίωση των παραγωγών, της υπαίθρου και της ελληνικής οικονομίας.

Προσθέτει ότι τα ελληνικά προϊόντα πρέπει να επιλέγονται από δημόσιες δομές, όπως ο Στρατός, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία, και να μην προμηθεύονται εισαγόμενο μέλι, βούτυρο ή κρέας. «Στη Βιέννη, πιλοτικά, παρήγαγαν σχολικά γεύματα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των πρώτων υλών παραγόταν κοντά στη Βιέννη, με θετικά αποτελέσματα. Αύξησαν την κατανάλωση υγιεινών τροφών και οι μαθητές είχαν καλύτερες αποδόσεις».

Προσθέτει ότι η εστίαση, ως τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας, καλείται να συμβάλει στη στήριξη των ελληνικών προϊόντων, δημιουργώντας ελληνικά πιάτα.

Α. Βέσμελης: Η ιχνηλασιμότητα να βελτιώσει τη θέση στο ράφι και την τιμή της πατάτας

Η πατάτα και τα όσπρια, φασόλια γίγαντες-ελέφαντες και μεσόσπερμα/πλακέ Κάτω Νευροκοπίου, είναι προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), και ειδικά η πρώτη πλήττεται σοβαρά από τις ελληνοποιήσεις, καθώς τόνοι εισαγόμενης πατάτας «βαφτίζονται» Νευροκοπίου.

Ο πατατοπαραγωγός και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, Απόστολος Βέσμελης, ελπίζει ότι η ιχνηλασιμότητα της πατάτας Νευροκοπίου, μέσα από τριετές πρόγραμμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο «Ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ΠΓΕ πατάτας Κάτω Νευροκοπίου», θα λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στις ελληνοποιήσεις.

Αναμένει ότι, με τη δυνατότητα ταυτοποίησης της προέλευσης της πατάτας Κάτω Νευροκοπίου, θα είναι εύκολο να εντοπίζονται οι ελληνοποιήσεις με τη λήψη δείγματος, όταν υπάρχουν υπόνοιες. «Πιστεύω ότι θα είναι προσεκτικότεροι όσοι επιδιώκουν να κάνουν “βαφτίσια”, άρα θα μειωθούν οι ελληνοποιήσεις, γιατί τα πρόστιμα είναι πολύ βαριά όταν πρόκειται για ΠΓΕ προϊόντα». Στόχος είναι η ιχνηλασιμότητα να βελτιώσει τη θέση στο ράφι και την τιμή, κάτι που θα φανεί στη φετινή παραγωγή, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. «Φέτος, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πολλές ελληνοποιήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ξένες πατάτες», προσθέτει. Η ιχνηλασιμότητα θα βοηθήσει την ΠΓΕ πατάτα Νευροκοπίου να κερδίσει την προστιθέμενη αξία της.

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