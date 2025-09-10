Ανοίγουν τα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2025-20265 και οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται επί ποδός ώστε όλα να είναι έτοιμα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, συνεργεία των Τμημάτων Αυτεπιστασίας του Δήμου και εργολάβων, εργάστηκαν πυρετωδώς πραγματοποιώντας παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες του Δήμου, προκειμένου το πρώτο κουδούνι να βρει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία ασφαλή και καθαρά. Στη θέση του, επίσης, βρίσκεται το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων.

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε μήνυμά του ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρει:

«Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί πάντοτε για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη ελπίδες, όνειρα και προσδοκίες για το μέλλον.

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι και θα παραμείνει δίπλα στη σχολική κοινότητα, αρωγός και συμπαραστάτης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της πόλης μας, αξιοποιώντας ίδιους πόρους αλλά και κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές, υγιές και φιλικό σχολικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές θα μπορούν να μαθαίνουν και να δημιουργούν με χαρά.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους μια καλή, δημιουργική και σχολική χρονιά, με υγεία, πρόοδο και χαμόγελα!»