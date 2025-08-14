Αντίο στις πλαστικές κουρτίνες μπάνιου: Μία νέα τάση που κερδίζει έδαφος στα σπίτια

Οι πλαστικές κουρτίνες στο μπάνιο πολλές φορές εμφανίζουν προβλήματα: αναπτύσσουν μούχλα, ξεθωριάζει το χρώμα τους, αποκτούν κολλώδη υφή.

Επίσης, τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να καθαριστούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν παρέχουν επαρκή ιδιωτικότητα.

Γιατί να επιλέξεις γυάλινα ή ακρυλικά διαχωριστικά και όχι κουρτίνες μπάνιου

Για αυτούς τους λόγους μία νέα τάση έχει αρχίσει να κατακτά όλο και περισσότερα σπίτια: Τα διαχωριστικά από γυαλί ή ακρυλικό που παρέχουν πολλαπλά οφέλη.

Έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα καθώς αντέχουν καλύτερα στην υγρασία και δεν φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.

Καθαρίζονται εύκολα με κοινά προϊόντα και ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας μειώνεται.

Εμποδίζουν το νερό να βγει από την περιοχή του ντους και να εξαπλωθεί σε όλο το μπάνιο.

Έχουν καλύτερη αισθητική καθώς αποτελούν μια μοντέρνα πινελιά και κάνουν τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος.

Τέλος, είναι προσιτές οικονομικά επιλογές καθώς υπάρχουν ακρυλικά μοντέλα που συνολικά μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από την τακτική αντικατάσταση πλαστικών κουρτινών ντους.

