Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις – Πότε λήγει η προθεσμία

Αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και άλλους υπόχρεους. Στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία προκειμένου να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ενόψει της έναρξης της υποβολής τους από τους φορολογούμενους.

Στις 16 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2025 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και εφέτος αναμένεται να αυξηθεί και να ξεπεράσει το 1,5 εκατ. ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων που θα υποβληθούν από μισθωτούς και συνταξιούχους. Η διαδικασία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων διευκολύνει τους φορολογούμενους, απαιτεί, ωστόσο, προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που κοστίζουν. Αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στους φορείς για τις διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν εντοπιστούν ανακρίβειες οι παραλήψεις μπορούν να πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποσταλεί από τον φορολογούμενο, θα το κάνει η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

