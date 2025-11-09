Δείτε LIVE τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη, η οποία μεταδίδεται σήμερα, Κυριακή 09//11 από τον ΑΝΤ1.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στις 31 Οκτωβρίου, μιλά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την πορεία του κυβερνητικού έργου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι πολίτες.

Στις ερωτήσεις που δέχεται ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει απαντήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα, την Οικονομία, το μεταναστευτικό και το δημογραφικό.

Ο κος Σαμαράς είναι ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ερωτάται για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.

Για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

«Ευχαριστώ εγώ, η Γεωργία και ο Κώστας από καρδιάς τον ελληνικό λαό για αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης σαν οικογένεια»

«Πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό, κι εγώ τον ευχαρίστησα έστω για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας μαζί μας»

Για τα Τέμπη

«Έχω μιλήσει από την πρώτη στιγμή και σε κάθε ευκαιρία»

«Είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των αδικοχαμένων αυτών παιδιών»

«Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και αρκετές φορές ήταν και χωρίς ήθος»

«Το λέω όπως το νοιώθω. Δεν το λέω λόγω της Λένας μου»

«Η απώλεια της Λένας μου είναι μια κατάσταση βιωματική και με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς»

Για την υπόθεση Π. Ρούτσι

«Η απαγόρευση της εκταφής ήταν μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας. Απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα»

«Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα»

«Γιατί όταν ένας πατέρας ενός θύματος στα Τέμπη, εμποδίζεται να προβεί σε εκταφή για να μάθει για το θάνατο του παιδιού τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης Παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη»

«Τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και ειδικά της νέας γενιάς»

Για την Οικονομία και την ενέργεια

«Όλα ξεκινάνε από το κόστος. Η βασική αιτία του κόστους στα πάντα είναι η ενέργεια. Η ενεργειακή μας πολιτική για μένα είναι λάθος. Είναι λάθος δομημένο το χρηματιστήριο ενέργειας και το ενεργειακό μείγμα. Ευνοείται η αισχροκέρδεια».

«Η κυβέρνηση κρατά πολύ ψηλά το ΦΠΑ για να παρουσιάσει έσοδα από πλεονάσματα»

«Το 2014 λίγο πριν φύγω το χρέος είχε πέσει στα 317»

«Στην αρχή έδωσαν κίνητρα για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και σε μικρούς αγρότες αντί για καλλιέργειες το είδαμε όλοι τα χωράφια γέμισαν με μηχανήματα και τώρα τους λένε να διακόψουν την παράγωγή ενέργειας γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια αλλά αυτή η υπερεπάρκεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί»

Η τιμή της κιλοβατώρας είναι στα ύψη από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Το θεωρώ αφύσικο

«Δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά είναι δυσβάσταχτος;»

«Μπορούν και με έγκριση της Ευρώπης να τον μειώσουν αλλά δεν το θέλουν. Έχουν δημιουργηθεί ολιγοπώλεια παντού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς δεν μιλάει για αυτήν».

«Μπορούμε και με έγκριση της Ευρώπης αλλά δεν το θέλουμε»

«Στην Οικονομία έχουν σχηματιστεί ολιγοπώλια, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στις επικοινωνίας στην ναυσιπλοΐα είναι ολιγοπώλιά παντού σε βάρος της μεσάιας τάξης που κανείς δεν μιλάει γι’ αυτή»

«Χρειάζεται και η συμμετοχή του κράτους σε αυτό το Ταμείο»

«Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο αγροτικό κομμάτι»

«Οφείλουμε να επαναδημιουργήσουμε μια ισχυρή βιομηχανία»

«Η πολιτική ηγεσία πρέπει να προστατεύει τις ελληνικές βιομηχανίας και όχι να διευκολύνει την εξαγορά τους.»

«Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Δεν δείχνουν δυναμισμό παραγωγικό.»

«Από το Ταμείο Ανάκαμψης που λήγει του χρόνου έχουν πάρει το δρόμο της εκταμίευσης 15-18 δισεκατομμύρια, έναντι των 40 και ελάχιστα από αυτά τα λεφτά κατευθύνθηκαν στον μικρομεσαίο»

«Μεγάλο ζήτημα η ενεργειακή μας αυτονομία και η εξαγωγή ενέργειας, η οποία θα γίνει με γεωτρήσεις όπως είχαμε ξεκινήσει τις άδειας με την κυβέρνησή μας το 2012-2015 και μετά τρις διέκοψαν»

«Κι όταν βγήκε ο «μπαμπούλας» του Τραμπ, με το περίφημο drill baby drill, κι έκαναν μια ωραία κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις γεωτρήσεις. Ευτυχώς που ενδιαφέρθηκε η Chevro.»

«Πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη ως προς την ενεργειακή της πολιτική να μετακινηθεί προς τον ρεαλισμό»

«Όποιος δεν παράγει τα δικά του τρόφιμα και ενέργεια θα αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες»

«Απαιτείται μια γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού»

«Παιδεία και Υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια»

Για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα

«Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τη σκιά…

«Ζητά απαντήσεις…»

«Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. Ελευθερία με τη διαχείρισή από δήθεν σωτήρες, αυτή ελευθερία κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε τραγωδία»

«Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό χρειαζόμαστε»

«Έχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης»

«Εάν δεν έχει επαφή με τον κόσμο δεν κάνεις πολιτική»

«Το πρώτο 6μηνο η Ε.Ε. έχει ήδη εκτιμήσει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών είναι η τελευταία στην Ευρώπη πιο κάτω και από τη Βουλγαρία και αυτά γίνονται την ώρα που έχεις εδώ την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την οικονομική της πολιτική»

«Είναι πολλοί περισσότεροι στο όριο απ’ ότι νομίζουμε»

«Υπάρχει μια σύγχρονη αθέατη φτώχεια όπως και μια αόρατη κρυφή αστεγία σε τέτοια ζητήματα κρατική παρέμβαση.»

«Δεν πρέπει να ξαναδούμε να αναλαμβάνεται αυτό το τουριστικό μας μοντέλο»

«Κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland»

«Τα χρέη αυξάνονται συνεχώς. Πάνω από 4 εκατ. Πολίτες έχουν χρέη και το 90% από αυτούς χρωστάει κάτω από 10 χιλ. ευρώ. Άρα η έμφαση πρέπει να δοθεί στους λίγους που χρωστάνε τα πολλά»

«Η αγορά στέγνωσε, τα φέσια φουσκώνουν(…) και το ιδιωτικό χρέος έχει φθάσει στο αστρονομικό ποσό των 112 εκατ. ευρώ»

Για τα Μνημόνια

«Από την πρώτη στιγμή κάλεσα μες στη βουλή το κ Παπανδρέου. Του είχε πάει πάρτε μέτρα εμείς θα βάλουμε πλάτη(…)Ο Γιώργος αντί αυτού παρουσίασε την Ελλάδα σαν τον Τιτανικό»

«Το παραδέχθηκαν και αυτοί ότι το μνημόνιο τους ήταν λάθος. Τότε γιατί με κατηγορούν;»

«Επειδή δεν ψήφισα το λάθος; Επειδή δεν ήθελα να δεσμευτεί σε αυτό το λάθος η πατρίδα; όπως δυστυχώς έγινε;»

«Κάποιοι ακόμη και σήμερα υπερασπίζονται αυτό που και οι εμπνευστές του μνημονίου παραδέχθηκαν πως ήταν λάθος»

«Λοιδορούν το Ζάππειο που αποκάλυψέ το πρόγραμμα και όχι αυτούς που το υποστήριξαν και το εφάρμοσαν»

«Εγώ και η ΔΝ κινηθήκαμε τότε Εθνικά και όχι κομματικά»

«Η χώρα είχε καταρρεύσει. Ο χώρος είχε καταρρεύσει. Ο χώρος της οικονομίας

«Εκείνες τις δραματικές ώρες πρόταξα το Εθνικό και από το κομματικό και από το προσωπικό συμφέρον»

«Εάν τότε η μέρκελ μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλη αυτή τη περιπέτεια. Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι»

«Δεν ξεχνώ ότι το 2012, στην αρχή, πάνω στην χειρότερη ώρα μου πρότεινε η Μερκελ να βγούμε από το ευρώ… Ήθελαν να θυσιαστεί για παραδειγματισμό στους υπόλοιπου η Ελλάδα. Της είπα τότε ότι αυτό δεν το κάνω.»

«Θυμηθείτε το τέλος του 2014. Πως έβγαινε η οικονομία από την κρίση»

«Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή και οι τρεις ενωμένοι σαν γροθιά μας έριξαν και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη γιατί χτύπησαν την Ελλάδα στην καρδιά της. Όχι εμένα. Την Ελλάδα. Έτσι ήρθε το μνημόνιο 3 Τσίπρα – Καμμένου»

Παρέλαβαν την Ελλάδα υπό πτώχευση σε μνημόνιο. Δεν έφερα εγώ τα μνημόνια εγώ πολέμησαν να μη έρθουν»

«Και τεράστιες μεταρρυθμίσεις έκανα και φόρους μείωσα κόντρα στην Τρόικα, όπως το ΦΠΑ στην εστίαση»

«Γι’ αυτό είχα πει τότε ότι κάθε μέρα σκίζω και μια σελίδα του μνημονίου και τότε μα λοιδόρησαν»

«Να σας θυμίσω ότι είμαστε ακόμα με υποθηκευμένη περιουσία του τόπου μας; Την υποθήκευσαν για 99 χρόνια αυτό είναι το έργου του Τσίπρα και της διαπραγμάτευσης του. Όλα όσα εγώ δεν είχα δεχθεί. Και σήμερα μας μιλάει για νέο πατριωτισμό. Ποιος; Ο Τσίπρας»

«Έδωσα εντολή να γίνει μελέτη για τα χρέη της Γερμανίας(…) Την ενόχλησε πολύ τη Γερμανία»

«Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το απίστευτο πρόβλημα»

«Έχασα τη δεξιά περιφερειακή μου όραση στο ένα μάτι. Το έκρυψα όσο μπορούσα. Δεν το λέω για να κάνω το γενναίο, το λέω για τη δολοφονία χαρακτήρων»

«Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ ισχύει ακόμα. Δεν το κατάργησαν ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Γιατί άραγε;»

«Δεν παρέλαβα κανέναν θρόνο. Σταυρό παρέλαβα»

«Παρέλαβα το 2012 μια χώρα με ύφεση 7,5% η χειρότερη στον κόσμο και την παρέδωσαν με ανάπτυξη…»

«Η Ελλάδα είχε βγει από το τούνελ και κάποιοι την έσπρωξαν και πάλι μέσα»

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Όταν κ. Μητσοτάκη κάποιο που ο υπουργός σου, τον διώχνει και εσύ αμέσως τον παίρνεις για σύμβουλό σου εδώ και πέντε χρόνια και

«Έχουν χάσει τελείως την ψυχή τους αλλά και τη λογική τους ορισμένοι»

«Γίνεται σε 6 χρονιά να έχεις 6 διαφορετικούς προέδρους στον ΟΠΕΚΕΚΕ;»

Για τους αγρότες

«Και σήμερα να είναι δικαιολογημένοι στους σρ4όμους οι αγρότες για τις επιδοτήσεις που ακόμα δεν έχουν πάρει»

«Λυπάμαι γι’ αυτά που συμβαίνουν. Τα ρήματα από την Ευρώπη έπρεπε να πηγαίνουν στους νόμιμους δικαιούχος και κανέναν παράνομο και το κράτος έπρεπε να καθοδηγηθεί ποιοτικά με οδηγίες για τα προϊόντα του μέλλοντος»

«Πέρα από τη δική μας ανικανότητα. Υπάρχει και στην Ευρώπη συνειδητή υποβάθμιση του αγροτικού τομέα»

«Έχει αποφασίσει να διαλυθεί την ΚΑΠ..,»

«Για να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες»

«Εάν αυτό συμβεί θα σημαίνει διωγμό για τους αγρότες

«Αυτές οι αποφάσεις θα οδηγήσουν σε κοινωνικό και πολιτικό χάος. Κοιτάξτε τη έγινε στην Ολλανδία.»

«Πως συμμαχίες έχουμε κάνει; Ξέρουμε τι θέλουμε; Ή είμαστε βουτηγμένοι στο σκάνδαλο και την επικοινωνιακή του διαχείριση»

«Υπάρχει προς οφέλους εκείνου που λέμε εναλλακτική παραγωγή προϊόντων… ένα απαράδεκτο αφήγημα της Ε.Ε…. ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΉΣΕΙ τη Δύση σε τεράστιο αγροδιατροφικό πρόβλημα»

«Η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα ψαρά…

«Βλέπω η διατροφική κρίση στη Ελλάδα να μεγαλώνει»

«Κοντεύει να αφανιστεί η ελληνική κτηνοτροφία και δεν βλέπω την κυβέρνηση να κάνει κάτι γ’ αυτό»

Για τον Ντόναλντ Τραμπ

«Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δείχνει να λειτουργεί έξω από τα συμβατικά πλαίσια»

«Επιχείρησε τη θωράκιση των συνόρων της χώρασ του από τη λαθρομετανάστευση»

«Ανέτρεψε την ολέθρια για τη δύση της woke ατζέντα»

«Πως να μην πυκνώνει αυτή η κριτική όταν φοβηθήκαμε να ακουμπήσουμε το δικό μας καλώδιο στη Κάσσο»

«Μας κοροϊδεύει ακόμα και η Λιβύη η οποία υπέγραψε με την Τουρκία το παράνομο και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε την Τουρκία διεθνώς»

«Είναι οξύμωρο οι χώρες αυτές της Ευρώπης που κόπτονται για την δικαιοσύνη στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και καταπατητή της Κύπρου, την Τουρκία»

Για τον Γιώργο Πετρατρίτη

«Όταν ζήτησα την αποπομπή Γεραπετρίτη το έκανα με μοναδικό κριτήριο την πατρίδα μου»

«Πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και Φιλέλληνας. Ειλικρινά αυτό με ξεπερνά»

«Όταν αγκαλιάζεται εγκάρδια με τον Χαφτάρ ηγέτης του ψευδοκράτος. Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση;»

«Η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει στην κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων, και στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε»

«Όταν την ώρα που τα Σκόπια έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών έρχεται ο Γεραπετρίτης και εύχεται τουλάχιστον αυτή η συμφωνία να τηρηθεί;

Όταν η Αίγυπτος μας προκαλεί με τη Μονή Σινά;

Έδωσα ως πρωθυπουργός μεγάλο αγώνα και πέτυχα αυτή την τριμερή λεγόμενο Ελλάδα Κύπρος – Αίγυπτος, όπως και τ Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ και δεν μπορούν να μου είναι κατανοητή αυτή η πολιτική αφασία

Όταν απουσιάζουμε παντελώς από τη Συρία; Εκεί που έχουμε ιστορικό δεσμό με τον χριστιανικό πληθυσμό» Τι κάνουμε, που είμαστε εκεί;

Όταν περιμένει το Ισραήλ και η Κύπρος την Ελλάδα να ενδυναμώσει το 3+1

Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις για μυστικές συνοδεύσεις Γεραπετρίτη – Φιντάν … που οδηγούν σε μια Φιλανδοποίηση της Ελλάδας»

«Είχε δηλώσει ο κ. Γεραπετρίτης ότι μας είναι αδιάφορο σχέση Τουρκίας -ΗΠΑ»

«Η Ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να φτιάξει την επικοινωνίας με την Τουρκία και πάει να χαλάσει την επικοινωνία τη με την Κύπρο. Συγγνώμη για 25 εκατομμύρια;»

«Ούτε δέχομαι ότι έχουμε ξεχάσει να μιλάμε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο…»

«Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη μας…»

«Η ΝΔ στήριξη προ μηνών εμμέσως πλην σαφώς την εκλογή Τσίπρα ως πρόεδρο της επιτροπή για τα Δυτικά Βαλκάνια(…) Βάλαν τον δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος»

«Θέλουν να μην τα λέω όλα αυτά; Δεν ανήκουν αυτές οι απόψεις στους ΝΔ. Δεν ανήκουν αυτές οι απόψεις σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό;»

“Δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας”

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη διαγραφή του από τη ΝΔ, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

“Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, είπε: «Σταματήστε να γκαρίζετε». Μιλάει συχνά για «πατριώτες της φακής και του καναπέ». Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας.

[…] Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

[…] Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες.

[…] Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα.

Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο”.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμένου»

«Τελικά θα καταφέρεις το αντίθετο από αυτό που ζητάς γιατί όλη σε θεωρούν αδύναμο»

«Οι προκλήσεις συνεχίζονται… Θυμήθηκαν οι Τούρκοι τώρα μέχρι και το piri reis»

«Το να είμαστε απόντες από παντού και τον κατευνασμό παντού ποιους μας έμειναν σύμμαχοι από την περιοχή;»

«Η ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο κ. Μητσοτάκης στην εκλογή Μπάιντεν – Τραμπ βλάπτει και τα συμφέροντα του τόπου»

Το γεγονός ότι η Ελλάδα και ή Κύπρος εκλήθησαν από τον πρόεδρο Τραμπ (…) Αλλά δεν οφείλεται στις δικές μας ενέργειες»

«Αλίμονο να μην μας είχαν καλέσει για υπόθεση της γειτονιάς μας»

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία… Η Ζαχάροβα άλλαξε πλευρά για το κυπριακό… Η Ρωσία ήταν πάντοτε φιλικά προσκείμενη για το Κυπριακό.»

«Αυτό λέγεται πλήρης απομόνωση δυστυχώς»

Ο Φιντάν ήδη δημοσίως μίλησε για κλιμακωτά χωρικά ύδατα

Ο κ. Μητσοτάκης θαυμάζει τον αείμνηστο Σημίτη

«Το Αιγαίο δεν είναι μια κοινή θάλασσά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εάν τα ελέγξει όλα αυτά το νέο οθωμανικό κράτος επιβεβαιώνει τους επεκτατικούς του στόχους… εκτός των άλλων θα ελέγχει τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους»

«Ο ελληνισμός δεν αντέχει άλλους τέτοιους διπλωματικούς ευτελισμούς»

«Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο στηρίζει τον κ. Γεραπετρίτη… ίδια άποψη έχουν ακριβώς και οι δύο»

Για τη νέα Δημοκρατία

«Από κόμμα αρχών, σε κόμμα ιδιοκτήτη»

«υπηρέτησα με σθένος αυτή την παράταξη και τον πυρήνα της ΝΔ, τον αξιακό της κώδικα και όταν διαφώνησαν με την πολιτική Μητσοτάκη για το μακεδονικό είναι γνωστό αυτό παραιτήθηκα από βουλευτής. Ήταν θέμα συνείδησης»

«Σε ζητήματα αξιών δεν συμβιβάστηκα ποτέ»

«Έκανα την προσπάθειά μου με την πολιτική Άνοιξη(…) κι όταν έμεινα εκτός βουλής δεν πήγα σε άλλο κόμμα, σε άλλη παράταξη. Άλλοι το έχουν κάνει αυτό…»

«Στις εκλογές 2000 αμέσως έκλεισα την Πολιτική Άνοιξη κάλεσα τον κόσμο να στηρίξει τη ΝΔ

«Το 2009 με εξέλεξαν 800.000 χιλίαδες άνθρωποι για πρόεδρος της ΝΔ είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος

«Όταν μας έριξε η πολιτική συμμαχία του ψεύδους… από την κυβέρνηση παρέδωσαν συντεταγμένα τη ΝΔ με ένα ποσοστό μόνο 1% από τις προηγούμενες εκλογές…

«Άφησα πίσω μια περήφανη παράταξη που έχει αγωνιστεί για τη σωτηρία της χώρας από την πτώχευση»

«Στήριξα Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023 και στις περιφερειακές εκλογές…

«Αλλά έλεγα και θα λέω τη γνώμη με αποκλειστικό μου κριτήριο να σώσω τη χώρα»

«Διαφώνησα ναι. Δημόσια όχι υπογείως»

«Προειδοποιούσα για το γάμο ομοφύλων… όπως και για όλα τα εθνικά μας ζητήματα»

«Αυτό ήταν για μένα το κόμμα της ΝΔ των πατριωτών, των ενάρετων»

«Το ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια ΝΔ έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ που πριν κάποιες μέρες στα 51 χρόνια από την ίδρυση ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν έκανε ούτε μια αναφορά στον ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή; Είναι δυνατόν ούτε μια λέξη; Μόνο τον εαυτό μας αναφέρουμε;»

«Έχει δοθεί μια γραμμή από ψηλά…»

«Μια παρέα όλοι, χωρίς ιδεολογία, μερικές φορές και χωρίς ηθική»

«Αυτό που τους νοιάζει είναι να κρατάνε την καρέκλα τους ζεστή»

«Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη με μόνο στόχο την εξουσία»

«Λειτουργούν σαν να διοικούν μια εταιρεία, κοιτάζουν μόνο τα νούμερα»

«Θυμάστε τι έλεγαν για τον γάμο των ομορφούλων ζευγαριών(…) ό,τι να ναι στο όνομα της εξουσίας»

«Και αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες»

«Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας»

«Και βέβαια όποιος εναντιώνεται γίνεται αμέσως στόχος για δολοφονία χαρακτήρα»

«Εξαπολύουν μια στρατιά από έμμισθα τρολς στο διαδίκτυο»

«Κρίμα από τους πραγματικούς νεοδημοκράτες…»

«Αισθάνομαι περήφανος για τη ΝΔ και μεγάλη στενοχώρια για το σημερινό κόμμα που μόνο κατ’ όνομα είναι Νέα Δημοκρατία»

Για την διαγραφή του

«Δεν έφυγα εγώ από τη ΝΔ. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης»

«Βιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Για την κυρία φερράρι τον κ. φραπέ τους πήρε βδομάδες για να αποφασίσουν…»

«Βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει την ΝΔ σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε;

«Δεν είδα ούτε μια ειλικρινή παραδοχή λάθος;»

«Ζητάει να προδώσω αυτά που πιστεύω;»

«Να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεση μου στο γάμο των ομόφυλων;»

«Δικός του παρατρεχάμενος, με αλαζονεία είπε “καλύτερα για τον κ. Σαμαρά να πάει σπίτι του» .

«Δεν είναι μόνο η δική μου διαγραφή. Εδώ κατηγόρησε την εξωτερική πολιτική του Κώστα Καραμανλή που προσέφερε στην πατρίδα και με το όχι του Ανάν, και με το όχι στα Σκόπια…»

«Αφήστε εμένα. Αλλά να επιτίθεται και στον Κώστα τον Καραμανλή. Παιδιά είμαστε; Δεν παίζουμε…. Ας μην κοροϊδεύει ο .κ Μητσοτάκης τον κόσμο της παράταξης…»

Για την Ντόρα Μπακογιάννη

«Η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμμένη από τότε που έχασε τις εσωκομματικές εκλογές το 2019»

«Μήπως θυμάται η κα Μπακογιάννη ποιος απάλλαξε τον κ. Τσίπρα από την προανακριτική για τη Novartis;»

«Μήπως θυμάται η κα Μπακογιάννη ποιος απάλλαξε τον κ. Τσίπρα των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων»

«Όπως φαίνεται δεν θυμάται ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια(…) το οποίο κατέβηκε εναντίον της ΝΔ;»

«Η παράταξη δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές αλλά από σοβαρότητα»

Για τον Καμμένο…

«Τώρα μάλιστα… κάντε μια άλλη ερώτηση»

Για το δημογραφικό κα τη μεταναστευτική πολιτική

«Μεγάλα λάθη και στο μεταναστευτικό που το θυμήθηκαν με την εκλογή του Τραμπ»

«Και εδώ κωλοτούμπες…»

«Κανείς δεν σκέφτεται μακροπρόθεσμα»

«Θα έπρεπε να κρούουμε όχι κώδωνα κινδύνου αλλά σε κάθε σπίτι το 112»

«Ο ρυθμός γεννήσεων στη χώρα μας βρίσκεται στο 1,3. «

«Φθίνουμε ως λαός επικίνδυνα»

«Στο θέμα του δημογραφικό απαιτείται εθνική πολιτική μακριά από πολιτικές αγκυλώσεις»