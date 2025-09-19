Αντώνης Σαμαράς για Τέμπη: «Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους» (video)

Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, από το πρωί της Δευτέρας (15/9), καθώς έχει απορριφθεί το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του. Πρόκειται για τον Πάνο Ρούτση που ξεκίνησε απεργία στο Σύνταγμα έξω από την Βουλή στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.