Απίσετυτη ταλαιπωρία στο κέντρο της Καλαμάτας και τα συνεργεία… έφυγαν από νωρίς!!! (pics-video)

Εξαγριωμένος ο κόσμος στο κέντρο της Καλαμάτας εδώ και ημέρες από το σκηνικό που επικρατεί με τα έργα στην οδό Φραντζή. Τόσο για την αδιανόητη ταλαιπωρία, την έλλειψη ενημέρωσης και τον ελλιπή σχεδιασμό στην αποσυμφόρηση της περιοχής. Αφού αποφασίστηκαν να γίνουν τα έργα θα περίμενε κανείς οι “υπεύθυνοι” να έχουν ρυθμίσει τα στοιχειώδη. Αντίθετα κάθε ημέρα το απόλυτο χάος με το μπλοκάρισμα των αυτοκινήτων σε κάθε σημείο και την μετακίνηση και τη “διαφυγή” από το κέντρο να γίνεται μια απίστευτη περιπέτεια. Ένα… μπλοκάρισμα που φθάνει μέχρι τη Μακεδονίας τη μοναδική έξοδο της πόλης. Κι ενώ θα περίμενε κανείς τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετωδώς για να τελειώνει αυτό το σκηνικό της απίστευτης ταλαιπωρίας, διαπίστωσε σήμερα -όπως και άλλες ημέρες όπως μας είπαν οι περίοικοι και οι επαγγελματίες- τα συνεργεία να μη δουλεύουν. Το ρολόι έδειχνε σήμερα λίγο μετά τη 1 και μισή και τα συνεργεία… αγνοούνταν από το σημείο κάτι που οδήγησε τον κόσμο να απορεί με το πως αντιλαμβάνονται ορισμένοι την ταχύτητα και την επίβλεψη των έργων.

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τα… παρατημένα μηχανήματα και τα σκάμματα χωρίς… προσωπικό.

Και την εικόνα της ταλαιπωρίας που επικρατεί κάθε μέρα, με ένα ατελείωτο χάος