Από 1η Οκτωβρίου ξεκινά η δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου, τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η υποχρεωτική δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου από τους ελαιοπαραγωγούς, μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΥπΑΑΤ.

Η δήλωση συγκομιδής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου του 2026.

Να επισημάνουμε ότι η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής από τους ελαιοπαραγωγούς είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική.

Όπως αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, η δήλωση συγκομιδής γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής από τον παραγωγό και την ολοκλήρωση της παράδοσης του νωπού ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο ή στη μονάδα επεξεργασίας – μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής θα είναι οι πρώτοι που θα κάνουν τη δήλωση συγκομιδής. Σε περίπτωση που ένας ελαιοπαραγωγός έχει διαφορετικές ποικιλίες ελιάς θα πρέπει να προχωρά και στην αντίστοιχη δήλωση για την κάθε ποικιλία ελιάς. Επίσης αν έχει πολλά αγροτεμάχια θα πρέπει να κάνει για το καθένα ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του agrotypos.gr πατώντας εδώ