Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός – Σε αναζήτηση βιώσιμου μοντέλου

Share

Η ιδιαίτερα καλή πορεία του τουρισμού κατά το 2025 και το δυναμικό κλείσιμο στο τέλος του χρόνου κατέστησαν τη χρονιά νέο ιστορικό ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Δεκέμβριο οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 49% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 33%. Με τη δυναμική αυτή φαίνεται ότι ξεκίνησε και το 2026, κρίνοντας κανείς από τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων και κυρίως του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων των αεροπορικών επιχειρήσεων για τη συνέχεια της τρέχουσας χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, για ολόκληρο το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις και αυξήθηκαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ στα 23,626 δισ. από 21,592 δισ. το 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 9,4%. Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 5,6%, γεγονός που δείχνει πως η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως μαζί με τις εισπράξεις αυξήθηκαν και οι ταξιδιωτικές πληρωμές. Οι δαπάνες δηλαδή που πραγματοποιούν οι Ελληνες όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μάλιστα, η αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών για το 2025 διαμορφώθηκε στο 20,14% και συγκεκριμένα στα 3,370 δισ. από 2,805 δισ. το 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode