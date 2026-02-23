Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός – Σε αναζήτηση βιώσιμου μοντέλου

Η ιδιαίτερα καλή πορεία του τουρισμού κατά το 2025 και το δυναμικό κλείσιμο στο τέλος του χρόνου κατέστησαν τη χρονιά νέο ιστορικό ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Δεκέμβριο οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 49% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 33%. Με τη δυναμική αυτή φαίνεται ότι ξεκίνησε και το 2026, κρίνοντας κανείς από τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων και κυρίως του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων των αεροπορικών επιχειρήσεων για τη συνέχεια της τρέχουσας χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, για ολόκληρο το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις και αυξήθηκαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ στα 23,626 δισ. από 21,592 δισ. το 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 9,4%. Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 5,6%, γεγονός που δείχνει πως η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως μαζί με τις εισπράξεις αυξήθηκαν και οι ταξιδιωτικές πληρωμές. Οι δαπάνες δηλαδή που πραγματοποιούν οι Ελληνες όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μάλιστα, η αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών για το 2025 διαμορφώθηκε στο 20,14% και συγκεκριμένα στα 3,370 δισ. από 2,805 δισ. το 2024.